Decizia marchează finalul unei etape în care performanța sportivă, influența politică și strategia de business s-au intersectat constant în cariera celui mai titrat jucător din istorie. Anunțul a fost făcut pe 4 ianuarie 2026, prin intermediul rețelelor sociale, iar mesajul transmis de Novak Djokovic a fost unul ferm, dar calculat.

Despărțire cu impact major

„Am decis să mă retrag complet din PTPA. Această hotărâre vine în urma unor preocupări constante legate de transparență, guvernanță și de modul în care vocea și imaginea mea au fost reprezentate”, a scris pe internet tenismenul sârb. Retragerea nu afectează însă activitatea sa competițională, Novak Djokovic continuând să joace la cel mai înalt nivel la 38 de ani.

Asociația Jucătorilor Profesioniști de Tenis (PTPA) a fost gândită inițial ca un instrument de echilibrare a puterii în tenisul profesionist, într-un context dominat de ATP, WTA, Federația Internațională de Tenis și Agenția Internațională de Integritate a Tenisului. Novak Djokovic a fost figura centrală a acestui proiect, nu doar ca fondator, ci și ca simbol al luptei pentru drepturile jucătorilor, mai ales a celor din afara elitei.

Ieșirea sa din structura de conducere vine într-un moment sensibil pentru organizație. În 2025, PTPA a inițiat o acțiune juridică de tip antimonopol împotriva principalelor foruri ale tenisului mondial, iar pierderea celei mai influente voci riscă să slăbească poziția publică și strategică a asociației.

Deși Novak Djokovic nu a oferit detalii suplimentare despre conflictele interne, formularea folosită sugerează tensiuni de durată. Retragerea sa redefinește raportul de forțe din tenis și ridică semne de întrebare privind viitorul PTPA fără liderul care i-a dat greutate globală.

Novak Djokovic, reper absolut în tenis

Din punct de vedere sportiv, Novak Djokovic rămâne un reper absolut. În 2025 a devenit primul jucător din istorie care a câștigat titluri ATP în 20 de sezoane consecutive și a ajuns la 101 trofee ATP, consolidându-și statutul de campion ATP cu cele mai multe titluri la o vârstă înaintată. Palmaresul său include 24 de titluri de Grand Slam la simplu și medalia de aur obținută la Olimpiada din Paris, în 2024.

Statisticile financiare sunt la fel de impresionante! Novak Djokovic este jucătorul cu cele mai mari câștiguri din premii din istoria tenisului, cu sume care depășesc 186 de milioane de dolari și care, potrivit unor estimări recente, trec deja de 190 de milioane de dolari.

Revista Forbes l-a clasat în anul 2025 pe locul patru în topul celor mai bine plătiți tenismeni, cu venituri totale de 29,6 milioane de dolari în decurs de 12 luni.

Novak Djokovic din Serbia sărbătorește cu un gest de dragoste și cu tricoul rupt după ce l-a învins pe Lorenzo Musetti din Italia în finala de la Atena, Grecia, 8 noimbrie 2025Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 11

Dincolo de teren, Djokovic a construit un adevărat imperiu de imagine și afaceri. Portofoliul său de sponsori include nume de top precum Lacoste, Asics, Head, Hublot, Aman Resorts sau Qatar Airways. Contractul cu Lacoste, început în 2017, îi aduce anual peste 9 milioane de dolari și i-a consolidat imaginea de sportiv premium, asociat cu eleganța și performanța pe termen lung.

În paralel, sârbul s-a implicat activ în zona antreprenorială, mai ales în Serbia, investind în proiecte legate de alimentație sănătoasă și wellness. Dieta strictă, rutina de mindfulness și abordarea holistică asupra sănătății sunt prezentate chiar de Novak Djokovic drept cheia longevității sale sportive.

