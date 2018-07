Novak Djokovici a dansat cu Angelique Kerber, la petrecerea campionilor de la Wimbledon. 

Este momentul de glorie al sârbului, dar și al nemțoaicei, cea care lucrează mai nou cu belgianul Wim Fissette, fostul tehnician al Simonei Halep.

Cei doi campioni au reînnodat, pe iarba londoneză, șirul succeselor în turnee de Mare Șlem. Este și motivul pentru care cei doi au petrecut cu foc, la momentul festiv de după, când au venit îmbrăcați elegant.

Culoarea rochiei de seară a sportivei germane l-a inspirat pe "Nole" să-i propună partenerei de scenă să danseze pe melodia "Lady in red".

"Angie" a avut prezență de spirit și a acceptat pe loc propunerea. Dansul nu a fost lung, dar s-a desfășurat în aplauzele asistenței.

A fost încă un moment deosebit "marca Djokovici". Campionul a reușit să-i ia prin surprindere și pe organizatori. Prezentatoarea a întrebat de câteva ori dacă există posibilitatea să se pună muzică în incinta respectivă: "Avem muzică"?

Este fan al trupei Sistem

Victor Ioniţă este românul cel mai apropiat al sârbulului Novak Djokovic. Împreună, cei doi s-au antrenat în Italia, fiind colegi de de cameră în lungile deplasări pe la diverse turnee futures-uri pe care le jucau în urmă cu aproximativ 15 ani.

“E un caracter deosebit! Nu i s-a suit celebritatea la cap“, l-a descris, recent, Victor Ioniţă. Sârbul știe pe de rost melodia celor de la Sistem, “Senzaţii".

“Evident, am cântat împreună melodia de la Sistem – mereu când mă vedea, înainte, o fredona. Acum, am cântat-o împreună. Eram la restaurant şi a început să să uite lumea la noi. Am povestit toate prostiile pe care le făceam împreună. Şi-a amintit absolut tot! A fost incredibil!“, își amintea românul.