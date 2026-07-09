Puține ediții ale Cupei Mondiale FIFA 2026™ au produs atâtea răsturnări de situație în faza eliminatorie. Nume mari au părăsit competiția mai devreme decât se aștepta oricine, iar altele, date la începutul turneului fără șanse, au ajuns până în sferturi. Cum a reacționat publicul la acest carusel? Datele Betano, agregate de pe piețele sale din întreaga lume, oferă un răspuns clar și cel puțin o surpriză.

Norvegia, povestea turneului

Dacă la startul competiției cineva ar fi pariat pe Norvegia, ar fi fost privit cu scepticism. Acum, echipa nordică este printre răsfățații publicului: 74,85% dintre fani o văd trecând de Anglia și ajungând în semifinale, față de doar 25,15% pentru englezi. Este drumul spectaculos al unei echipe care a plecat ca outsider și a devenit una dintre revelațiile Mondialului.

Argentina, favorita numărul unu

Singura echipă cu o susținere și mai mare este Argentina. Campioana mondială en-titre pornește cu prima șansă în duelul cu Elveția: 79,81% dintre fani mizează pe calificarea sud-americanilor, față de 20,19% pentru elvețieni. Este cea mai mare încredere acordată vreunei echipe în această fază a turneului.

Franța, favorită – dar cu memoria unei surprize

Franța pornește favorită în fața Marocului, cu 67,18% din preferințe, față de 32,82% pentru nord-africani. Cifra spune însă doar o parte din poveste: Marocul a demonstrat la edițiile recente că poate elimina orice favorită, iar aproape o treime dintre fani nu exclud o nouă surpriză.

Spania – Belgia, duelul care desparte publicul

Cel mai echilibrat sfert opune Spania și Belgia, iar aici fanii nu se încumetă să indice o favorită. Deținătoarea titlului european are un avantaj minim, 54,44%, față de 45,56% pentru Belgia, practic, o diferență cât un fir de păr. Este duelul în care orice rezultat pare posibil.

Surprizele care au rescris turneul

Drumul până în sferturi explică de ce publicul a devenit atât de precaut cu favoritele. Cea mai răsunătoare lovitură a venit din partea Norvegiei, într-un duel cu Brazilia în care fanii au fost aproape la egalitate: la rezultatul partidei, brazilienii aveau 48,07%, norvegienii 36,05%, iar egalul 15,89%. La calificare, distanța s-a redus dramatic: 55,30% față de 44,70%. Mulți simțeau deja că se pregătește o surpriză.

Un scenariu asemănător s-a văzut la duelul Germania – Paraguay. Nemții porneau favoriți, cu 57,78% la calificare, dar sud-americanii au atras un sprijin neobișnuit de mare pentru statutul lor: 42,22%. Un semn clar că, la această ediție, granițele dintre favorite și outsideri s-au estompat.

Ce ne spun aceste cifre

Preferințele fanilor de pe piețele Betano din întreaga lume conturează portretul unui Mondial imprevizibil, în care ierarhiile clasice au fost date peste cap. Argentina și Norvegia pornesc cu cea mai mare susținere înaintea sferturilor, dar lecția fazei eliminatorii e limpede: la acest turneu, favoritele nu mai au nimic garantat. Semifinalele se decid pe teren, iar publicul a învățat deja să se aștepte la orice.

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Foto: Betano

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