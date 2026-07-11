La Ankara, Macron a vrut să fie galant — și a ieșit o gafă diplomatică.
La București, politicienii lipesc etichete: „puciști” și „trădători” — iar România rămâne cu un guvern fără puteri depline.

„Aveți întrebări pentru domnul Putin?” — și Trump arată spre… Zelenski! Conferința Trump – Zelenski de la Ankara – un spectacol nonverbal pur: președintele american gesticulează expansiv, amestecă liderii și confundă Iranul cu Japonia. Zelenski tace strategic, nu întrerupe, rotește ochii și scanează sala atent când sunt invocate dronele ucrainene care lovesc Moscova. Tăcerea lui de acum este lecția autocontrolului învățată: față de umilința din Biroul Oval de acum un an, azi primește licențe Patriot în războiul cu Rusia.

O fotografie face cât un tratat! La Ankara, Nicușor Dan apare în poza de grup NATO chiar în spatele lui Trump și Erdogan. În proxemica puterii, distanța față de subiectul central exprimă ierarhia: cu cât ești mai aproape de liderul dominant, cu atât contezi mai mult. Mirabela Grădinaru a fost prezentată personal președintelui SUA — un ritual clasic de validare.

Un sărut de mână poate deveni o gafă diplomatică! La banchetul Președintelui Erdogan, Macron schițează gestul galant spre Emine Erdogan — pe care protocolul nu-l permite, iar stânjeneala se citește pe toate fețele. Trump a fost primit cu cavaleria în Turcia — simbolul forței care impune respect și fast. În schimb, pe rețelele sociale, dezbaterea s-a mutat asupra rochiei Mirabelei Grădinaru, în nuanța de albastru identică cu cea a covorului de protocol: pentru unii, eleganță minimalistă și integrare vizuală perfectă, pentru alții, camuflaj accidental și dispariție totală în decor.

„Nu simt că se degajează o soluție cu numirile lui Siegfried Mureșan și Sorin Grindeanu” — președintele României le cere partidelor o majoritate parlamentară. La Cotroceni, Nicușor Dan joacă rolul arbitrului care apără interesul statului și direcția pro-occidentală; Bolojan, rămâne ferm și refuză refacerea vechii alianțe cu PSD. Socialiștii cer guvern de armistițiu, liberalii vor rotativa și executiv minoritar cu USR. Întretimp, Guvernul Bolojan rămâne la Palatul Victoria după mai mult de două luni de când a fost demis.

Războiul Partidului Național Liberal cu sine însuși continuă la tribunal. În PNL conflictul nu se mai poartă cu argumente, ci cu etichete: contestatarii lui Bolojan sunt etichetați drept “puciști” sau “trădători” în presă și în partid. Bolojan comentează pe facebook decizia instanței de anulare a deciziilor luate în Congresul PNL. PNL e obligat să îl readucă la conducere pe Adrian Veștea ca vicepreședinte. Verbul «a trăda» e o armă simbolică — identifică dușmanul intern. Nu combate argumentul, ci redefinește moral adversarul.

Sunt Antonio Momoc și până data viitoare vă invit pe Libertatea să urmăriți „5 știri” cu cele mai viralizate informații pentru a descifra împreună limbajul gestual și semnificația comunicării nonverbale.

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