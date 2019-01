Echipa mergea pe o porțiune de drum între Tarija la Potosi, când autocarul a părăsit partea carosabilă și a picat în râpă, au notat cei de la clarin.com. Cicles Club Lavalle urma să participe la un turneu la Sucre, în Bolovia.

Alte 20 de persoane au fost internate

13 persoane au murit pe loc, iar alți 20 de pasageri au fost transportați de urgență la spitalul San Juan de Dios din orașul Tarija. Patru dintre cei 13 morți erau fotbaliști.

Mauro Fuentes (21 de ani), Jeremías Lucán (21 de ani ) și frații Alexis (19 ani) și Nahuel Ávila (24 de ani) și-au pierdut viața în acest accident. Ceilalți șase fotbaliști care mai erau în autocar au ajuns la spital. Brian Tobares s-a ales cu un braț fracturat, iar Hernán Arancibia a fost internat direct la terapie intensivă.

Printre cei morți se află și Pablo Rodriguez, președintele clubului din provincia argentiniană Mendoza.

Abel Rocha, unul dintre cei care au scăpat miraculos cu viață din acest accident, a explicat că autocarul a plonjat în gol deoarece „a rămas fără frâne și fără ambreiaj”.

„Nu știu cum am ieșit de acolo, apoi am căzut în fund. Plecasem la un turneu în Incahuasi. Am plecat zece, dar am rămas șase”, a mai spus Abel Rocha, încă marcat de teribilul incident.

