„Speranța este mai greu de găsit în zilele noastre, dar tocmai de aceea este și mai importantă, și mai puternică”, a declarat fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau în cadrul conferinței Impact 2026, desfășurată joi. Într-un dialog cu Bartosz Węglarczyk, redactor-șef al publicației Onet, Trudeau a subliniat că „în aceste vremuri, este incredibil de ușor să sperii oamenii, să creezi anxietate, să exploatezi diviziunile”.

Fostul lider canadian a criticat strategiile politice bazate pe frică și dezbinare. „Poți câștiga un avantaj politic prin divizare și inducerea fricii. Dar ceea ce nu poți face este să rezolvi vreodată problemele după alegeri folosind aceste metode. Oamenii uită asta”, a spus Trudeau, subliniind importanța de a inspira optimism și speranță. „Acesta este singurul mod prin care putem aduce schimbarea de care avem nevoie”, a adăugat el.

Justin Trudeau, despre războiul din Ucraina: „O forță mică, antrenată de NATO, e mai puternică decât armata sovietică masivă”

Un subiect major abordat de Justin Trudeau a fost războiul din Ucraina și reacția comunității internaționale. „Am decis să excludem Rusia din G7 atunci când Crimeea a fost anexată. În plus, în 2015 am hotărât să sprijinim Ucraina și să instruim soldații ucraineni. Acest lucru s-a dovedit absolut crucial”, a explicat fostul prim-ministru.

El a evidențiat eroismul rezistenței ucrainene, amintind că „Vladimir Putin și echipa sa au crezut că pot cuceri Ucraina și Kievul în trei zile. În schimb, suntem în al patrulea an de rezistență ucraineană. O forță mică, antrenată de NATO, se dovedește mai puternică decât o armată sovietică masivă”.

Fostul prim-ministru a vorbit și despre legăturile istorice dintre Canada și Ucraina: „Asemenea polonezilor, coloniștii ucraineni sunt în Canada de sute de ani”. El a condamnat ferm încălcarea principiilor internaționale de către Rusia: „Ideea că o țară mai mare, cu o armată mai puternică, poate trasa granițe pe o hartă trebuie respinsă cu toată vehemența. Acesta este principalul motiv pentru care suntem prezenți în Ucraina”.

Amenințările nucleare ale lui Putin

Referitor la amenințările nucleare ale lui Vladimir Putin, Trudeau a mărturisit că a simțit teamă, dar mai ales furie. „Nu poți amenința pe nimeni cu arme nucleare. Este o strategie stupidă, complet exagerată”, a declarat fostul lider canadian. „Oricine crede că aceasta este o strategie bună merge într-o direcție greșită”, a adăugat el.

Totuși, Trudeau a atras atenția că „de fiecare dată când cineva folosește amenințări nucleare, lumea trebuie să le ia în serios”. El a menționat și eforturile liderilor occidentali, precum Emmanuel Macron și fostul cancelar german Olaf Scholz, de a păstra dialogul cu Putin. „Conversațiile mele cu Vladimir Putin, înainte ca acesta să înceteze să mai participe la summiturile internaționale, au fost întotdeauna foarte directe”, a precizat el.

Trudeau a insistat asupra ideii că dialogul trebuie să continue, dar cu fermitate. „Trebuie să menținem aceeași atitudine, demonstrând fără echivoc că Rusia nu poate câștiga un război cu Ucraina. Aceasta este singura forță capabilă să împingă agresorul înapoi”, a subliniat el.

Cum a întărit Trump NATO, în viziunea lui Trudeau

În cadrul discuției, Trudeau a vorbit și despre relațiile din cadrul NATO, făcând referire la președintele american Donald Trump. „Am lucrat cu el și știu că îi place să surprindă și, uneori, să destabilizeze partenerii atunci când vede loc pentru negociere. Nu și-a dorit altceva decât ceea ce au dorit și administrațiile americane anterioare: ca și celelalte țări NATO să-și crească cheltuielile pentru apărare”, a explicat Trudeau.

El a recunoscut că metodele lui Trump au fost neortodoxe, dar eficiente: „A spus ceva de neimaginat, a amenințat că SUA vor părăsi NATO. Dar a fost suficient de convingător încât noi, ceilalți, să începem să cheltuim mai mult pe apărare. Istoric vorbind, a întărit NATO, chiar dacă retorica a provocat unele pagube”.

Trudeau nu a scăpat însă ocazia de a-l ironiza pe președintele SUA, pentru o altă propunere controversată a sa: „Nu a existat nicio șansă ca SUA să cumpere Groenlanda”.

Impact 2026 va avea o ediție de gală și la București, pe 29 și 30 septembrie, la Romexpo Exhibition Center & Face Convention Center, în Piața Presei Libere, unde vorbitori de top vor fi actorul american Ryan Reynolds și Anna Lembke, profesoară de psihiatrie la Facultatea de Medicină a Universității Stanford și șefa Clinicii de Diagnostic Dual pentru Medicină în Dependență de la Stanford.

Printre speakeri se va număra, la fel ca la ediția din 2025, și Andrei Bereandă, CEO Ringier România.

Biletele pentru Impact Bucharest 2026 pot fi cumpărate AICI.

