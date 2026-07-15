Performanță până în finală: Gorenje, alături de FIFA World Cup 2026™

Drumul către succes poate arăta diferit în sport și în dezvoltarea produselor, însă principiile care stau la baza lui sunt remarcabil de asemănătoare. În calitate de Sponsor Oficial al FIFA World Cup 2026™ în categoria aparatelor frigorifice, Gorenje susține cu mândrie unul dintre cele mai importante evenimente sportive din lume și își continuă, totodată, misiunea de a oferi soluții fiabile, inovatoare și eficiente energetic, care simplifică viața de zi cu zi.

Calificarea în Finala FIFA World Cup 2026™, care va avea loc pe 19 iulie 2026, necesită îmbunătățire continuă, spirit de echipă și fiabilitate fără compromisuri. Cele mai bune echipe ale lumii își câștigă locul în această etapă prin nenumărate ore de pregătire și printr-un angajament constant față de excelență, principii care inspiră și abordarea Gorenje în ceea ce privește dezvoltarea produselor.

Așa cum succesul pe terenul de fotbal depinde de precizie și consecvență, crearea unui mediu confortabil acasă se bazează pe tehnologii care oferă performanțe fiabile atunci când este cel mai important. În timp ce milioane de suporteri se reunesc acasă pentru a urmări FIFA World Cup 2026™, Gorenje contribuie la crearea cadrului ideal pentru momentele de entuziasm trăite alături de familie, prieteni sau vecini. De la păstrarea băuturilor la temperatura potrivită până la menținerea unei atmosfere confortabile în locuință, aparatele de răcire Gorenje susțin momentele care îi aduc pe oameni împreună.

Frigiderele Gorenje combină un spațiu generos de depozitare cu tehnologii avansate de răcire, precum Total NoFrost și NoFrost Dual, care contribuie la menținerea prospețimii optime și elimină necesitatea dezghețării manuale. Tehnologia Intelligent Inverter Compressor se adaptează variațiilor de temperatură, asigurând o funcționare fiabilă și o eficiență energetică îmbunătățită, pentru mai mult confort atât în timpul serilor de meci, cât și pe tot parcursul anului.

Prin parteneriatul cu FIFA World Cup 2026™, Gorenje continuă să își consolideze prezența globală și celebrează valorile universale care conectează sportul cu viața de zi cu zi: fiabilitatea, inovația, spiritul de echipă și îmbunătățirea continuă.

Pe măsură ce turneul se apropie de momentul său definitoriu, Gorenje își menține angajamentul de a crea soluții care oferă încredere și confort gospodăriilor din întreaga lume, inspirate de aceeași pasiune pentru excelență ce motivează cele mai bune echipe de fotbal ale lumii.

„FIFA World Cup 2026™ este un moment global care aduce oamenii împreună, dincolo de culturi și generații. Pentru Gorenje, acest parteneriat reprezintă o oportunitate de a celebra aceste conexiuni și, în același timp, de a evidenția angajamentul nostru de a crea soluții adaptate modului în care oamenii trăiesc astăzi. Suntem mândri să continuăm această călătorie și să împărtășim aceste momente cu milioane de suporteri din întreaga lume”, a declarat Tatiana Șerban, Regional Marketing Manager pentru România, Bulgaria, Grecia și Cipru.

Despre Gorenje

De peste 75 de ani, Gorenje dezvoltă și produce electrocasnice concepute pentru a simplifica viața de zi cu zi. Printr-o combinație distinctă între design modern, tehnologii avansate și calitate de durată, brandul le oferă utilizatorilor produse cu un aspect atractiv și o utilizare intuitivă, pe care se pot baza în fiecare zi. Sustenabilitatea este integrată în esența brandului, prin soluții eficiente energetic și un design responsabil, menite să reducă impactul asupra mediului și să contribuie la un viitor mai bun. Gorenje face parte din Hisense Europe.

Foto credit: Gorenje

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