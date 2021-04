„Aceasta este casa noastră şi avem grijă de ea”, au cântat fanii, care au luminat arena cu telefoanele mobile.

Echipa locală, Wuhan Three Towns, s-a mobilizat și le-a făcut fanilor o bucurie, câștigând partida cu BIT, scor 3-1.

Football returns to Wuhan. The CL1(2nd-division) opening ceremony is held in Five Ring Sports Center, with the battle against Covid as a main theme. The around 20, 000 spectators in the stadium waved their cellphones on as lightsticks. Lyric 'This is our home and we guard it…' pic.twitter.com/cq0nmJS4g9