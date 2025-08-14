În această fază a competiției vor evolua:

21 de câștigătoare ale duelurilor din Turul 3

3 participante în Liga 2, care nu au intrat în competiție în tururile anterioare: Politehnica Iași, Sepsi, Steaua București

4 echipe clasate pe locurile 3-6 la finalul play-out-ului din Superligă : Petrolul Ploiești, UTA Arad, Farul Constanța, FC Botoșani

2 echipe care au promovat direct în SuperLigă, 2025-2026: FC Argeș și Csikszereda

2 câștigătoare ale barajului de menținere/promovare în Superligă: Unirea Slobozia, Metaloglobus

Cele 8 echipe din prima ligă (Petrolul Ploiești, UTA Arad, Farul Constanța, FC Botoșani, Unirea Slobozia, Metaloglobus, FC Argeș și Csikszereda) care vor evolua în această fază a Cupei României vor fi în urna A.

Celelalte 24 vor fi în urna B. La tragerea la sorți, echipele din urna A vor fi grupate cu echipele din urna B (8 jocuri), urmând ca restul de 16 echipe din urna B să fie grupate între ele (8 jocuri).

În cazul în care jocurile din Cupa României urmează să fie televizate în direct şi sunt programate în nocturnă, iar clubul organizator nu dispune de un stadion dotat cu instalație de iluminat, jocul se va programa pe un stadion din localitatea cea mai apropiată, care îndeplineşte condițiile regulamentare necesare disputării jocului şi televizării.

Recomandări Cazul de ultraj care l-a revoltat pe Nicușor Dan, ținut sub preș nouă zile. Ancheta, declanșată doar după apariția imaginilor pe rețelele sociale

În caz de egalitate după 90 de minute de joc, se procedează la prelungiri şi, după caz, la executarea loviturilor de departajare din punctul de pedeapsă.

Jocurile din cadrul play-off-ului Cupei României vor avea loc, de principiu, în 27 august, ora 17:30. Excepție vor face jocurile televizate, programul complet urmând a fi stabilit și comunicat ulterior pe site-ul FRF.

Cum arată programul Cupei României

Play-off: 27 august 2025

Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025

Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025

Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025

Sferturi de finală: 4 martie 2026

Semifinale: 22 aprilie 2026

Finala: 13 mai 2026

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE