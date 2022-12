În timpul carierei sale s-a confruntat cu mii de lovituri. Cu toate acestea, Malek nu se aștepta la lovitura pe care a luat-o în timpul meciului de vineri, 8 decembrie.

Fostul portar a fost lovit de un puc tras de un jucător de la Sparta, care a ricoșat din bară și a trecut de plasa de protecție. Malek afla în mijlocul discuțiilor de la postul O2 TV.

„Inițial, a fost tratat de un medic chiar în studioul nostru”, a anunțat coprezentatorul Jan Velart, el însuși șocat de ceea ce văzuse.

Ulterior, purtătorul de cuvânt al postului, David Solnař, a precizat că „Roman a fost dus la spital, unde a fost supus unui control. A fost externat a doua zi. Este în concediu medical acum și urmează tratament la domiciliu. Îi dorim însănătoșire grabnică”.

Teribilul eveniment a fost prezentat publicului alt expert al postului, Jakub Koreis: „Aceasta trebuie să fi fost o lovitură teribilă. Să sperăm că nu va trebui să purtăm căști de acum încolo”.

Málič by měl bejt v pohodě. Ale tohle musela bejt strašná rána. Snad nebudeme muset nosit helmy. To by mi k těm oblekům od Oblack moc nešlo.@O2TVSportCZ pic.twitter.com/FRQwzVu9xk