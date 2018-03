Portretul lui Romulus Ciobanu, antrenorul comparat cu Cosmin Contra. Petrolul vrea promovarea cu orice preț. ”Lupii galbeni” ocupă primul loc în Seria a III-a a Ligii a III-a și sunt aproape de a-și îndeplini obiectivul. Toți cei de la Petrolul se gândesc la un singur lucru: promovarea. Prahovenii au debutat cu dreptul în anul 2018, după ce au obținut victoria în meciul de pe teren propriu cu Sporting Roșiori, scor 1-0, în cadrul etapei cu numărul 15.



Ploieștenii păstrează avansul de două puncte față de principala contracandidată la promovare, FCM Alexandria, echipă pe care au slăbit-o prin transferul antrenorului Romulus Ciobanu. Acesta recunoaște că Petrolul este o echipă de nerefuzat și își ține elevii în frâu prin disciplină. „Nu sunt dur, sunt pretențios. Petrolul trebuie să promoveze și nu știe altceva”, spune tehnicianul, care a dezvăluit ce a adus nou la echipă: ”Consider că modulul în care încerc să abordez acest retur este unul ofensiv și care cere jucătorilor să fie agresivi până la limita regulamentului”.

Fostul jucător al Petrolului, Cristi Vlad, este acum președinte și mărturisește că este mai greu rolul de conducător. ”Lucrurile sunt mai simple pe teren. Acolo trebuie să te pregătești, să te odihnești și să dai randament. În postura de președinte depinde foarte multă lume de tine și de deciziile pe care le iei. E mult mai complicat și mai greu”, spune oficialul.

Acesta este aproape de jucătorii din subordine și le oferă întotdeauna cele mai bune sfaturi. ”Am fost în pielea lor. Îmi doresc să fiu un președinte care își menține principiile și care să vorbească cu ei deschis. Scopul nostru este comun: acela ca echipa să ajungă acolo unde trebuie să fie, adică în Liga I”, mărturisește Vlad, care susține că seriozitatea este cheia către succes, iar jucătorii ploieșteni au în minte doar promovarea.

Romulus Ciobanu, comparat cu ”Guriță”

Președintele Petrolului îl aseamănă pe actualul antrenor cu Cosmin Contra, tehnician pe care și-ar dori să îl readucă într-o zi la Ploiești. „Romică este un antrenor tânăr, un antrenor care cunoaște foarte bine Liga a III-a. A adus un suflu nou, a adus din răutatea lui. N-aș vrea să fie o comparație forțată, dar are ceva din Cosmin Contra și pentru minte, Cosmin Contra înseamnă foarte mult. Mi-aș dori ca într-o zi să am posibilitatea să îl chem la discuții să îl readuc pe «Ilie Oană»”, spune Cristi Vlad.

Jucătorii sunt încrezători

Georgian Păun, cel mai titrat jucător al Petrolului, nu se teme de nicio echipă din serie și este convins că va merge cu „lupii galbeni” până în Liga I.

”Se vede promovarea. Ne dorim cu toții acest lucru. Vrem să promovăm an de an și să ajungem cât mai repede în Liga I, acolo unde își dorește toată suflarea petrolistă să fim. Acesta este obiectivul nostru, iar eu sunt sigur și optimist că vom reuși”, spune atacantul.



Câștigătoare a Cupei României în anul 2013, Petrolul se bucură de o medie de 5.000 de spectatori la fiecare meci din Liga a III-a. Păun este convins că tribunele vor fi pline când echipa va bifa încă o promovare: „Și anul trecut când am promovat a fost stadionul plin. Nu s-a mai văzut așa ceva în România, la Liga a IV-a. E nebunie ce se întâmplă la Ploiești și pentru asta le mulțumim tuturor suporterilor care sunt alături de noi. Îi așteptăm în continuare să ne susțină”.

Pentru Petrolul Ploiești urmează meciul din etapa cu numărul 16 a Ligii a III-a, pe care îl va disputa sâmbătă, 17 martie, de la ora 15:00, în deplasare, împotriva echipei FC Aninoasa.