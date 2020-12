Petrecerea, la care au fost invitate 500 de persoane și care ar fi început vineri, 26 decembrie, ar urma să dureze cinci zile. Singura regulă impusă invitaţilor ar fi să nu folosească telefoanele, pentru a nu publica imagini şi informaţii pe reţelele de socializare.

Festa de Réveillon que Neymar organizou terá cerca de 500 convidados e duração de 5 dias.



Para não incomodar os vizinhos, jogador construiu um anexo com isolamento acústico. A festa ocorre em um condomínio de luxo em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.



? O Globo pic.twitter.com/zF8wN8mN2C — Planeta do Futebol ? (@futebol_info) December 26, 2020

O discotecă ar fi fost creată în subsolul cu pereţi antifonaţi al vilei fotbalistului lui PSG, pentru ca zgomotul să nu ajungă la vecini.

A avut coronavirus

În septembrie, PSG a anunțat miercuri că are trei cazuri pozitive de coronavirus printre jucători, Neymar, Angel Di Maria și Leandro Paredes. Ei au fost testați pentru coronavirus, după ce s-au întors din Ibiza, unde petrecuseră vacanța după ce au jucat în finala pierdută a Ligii Campionilor.

Sâmbătă, mai multe publicaţii braziliene au scris despre petrecerea lui Neymar, iar informaţiile au produs un val de indignare pe reţelele de socializare, în condiţiile agravării răspândirii coronavirusului în ultimele săptămâni, în statul sud-american.

Brazilia este pe locul 3 în lume între ţările cel mai afectate de pandemie, cu aproape 7,5 milioane de infectări şi cu peste 190.000 de decese.

Creşterea rapidă în ultimele săptămâni atât a cazurilor de infectare, cât şi a deceselor a determinat mai multe state şi municipalităţi braziliene să înăsprească din nou măsurile de distanţare fizică pentru acest sfârşit de an, aşa cum este situaţia în Sao Paulo şi Rio de Janeiro, regiunile cel mai afectate din ţară.

