Președintele FR Judo, Cozmin Gușă, sub presiune după plecarea lui Marius Vizer: ”Nici vorbă de demisie”

Contestatarii lui Cozmin Gușă a făcut o scrisoare dură, prin care îi cer demisia acestuia:

”Judo-ul românesc nu este pregătit să renunțe la Dl. Marius Vizer a cărui dedicație și abnegație față de sportul care l-a format și față de România sunt indiscutabile și nici nu este pregătit să rămână cu dvs. în calitate de lider. (…)

Activitatea dvs. din ultimii doi ani nu a avut nici o legătură cu ce ați promis atunci când ați fost ales și nici cu ceea ce judoul românesc are nevoie. Chiar dimpotrivă și ar fi de menționat unele aspecte ale managementului falimentar implementat.

Concentrarea și centralizarea fără precedent a tuturor resurselor în mâna unui singur om, tolerarea multiplei legitimări și distrugerea concurenței între cluburi și sportivi a dus la transformarea lui Florin Bercean în rentierul absolut al judo-lui românesc. În fața acuzațiilor aduse de sportivi de performanță asupra bătăilor primite din partea lui Florin Bercean, ați preferat politica ascunderii mizeriei sub preș în schimbul unei comisii de etică eficiente, riscând implicarea în procese penale a FRJ”.

Cozmin Guşă a precizat, la Realitatea TV, că nu va ceda şi că nu va demisiona din fruntea Federaţiei Române de Judo.

„Nici vorbă de demisie. Responsabilitatea mea este în faţa celor peste 80 la sută care m-au votat, în faţa sportivilor. N-o să mă las eu descurajat de cei care sunt manipulaţi şi care au fost eliminaţi tot de colegii lor, antrenori mai buni decât ei. La semnături, 2 sau 3 n-au mai fost acceptaţi de colegii lor pentru că n-au mai avut rezultate la loturi. Faptul că sunt nemulţumiţi, dacă erau de bună-credinţă se exprimau în interiorul judo-ului românesc”, a spus Guşă, care a comentat că aceste atacuri n-au legătură cu trecutul său politic:

„Acel Teşeleanu are legătură cu Serviciul de Informaţii Externe şi probabil că a fost nemulţumit că a fost dovedit că a avut legături cu mafia de la Constanţa. El crede că are o răfuială cu mine. El are o răfuială cu cei care-l vor contesta pentru ce face din acea poziţie de aghiotant al lui Stroe. Nu există nicio legătură cu ceea ce fac eu la Realitatea TV şi situaţia din judo. Situaţia din judo e stabilă, crescendo. Dacă sunt treburi sportive de pus la punct, cei care fac asta sunt aşteptaţi în interiorul federaţiei, dacă au propuneri bune. Colegul meu Florin Bercean poate prelua aceste propuneri. Şansele noastre la medalii la Tokyo 2020 se leagă de leagă de 2-3 sportivi din judo”.

Cozmin Guşă a răspuns şi acuzaţiei că organizarea festivităţii a 50 de ani de judo ar fi fost defectuoasă: „Asta e o chestie lăutărească: nu te pricepi, dar spui că cineva care cântă, cântă fals. Cei din judo ar trebui să fie recunoscători că Realitatea TV le găzduieşte pe gratis competiţiile. Acel paragraf ar fi trebuit să fie de mulţumiri aduse preşedintelui Guşă. Aici sunt foarte ferm. Aici aşteptam: Mulţumim, domnule preşedinte Guşă”.

Citește și: INTERVIURILE LIBERTATEA | Preotul Francisc Doboș, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București, despre Notre-Dame: ”Această tragedie trebuie să ne apropie, într-o Europă dezbinată de valorile morale și creștine”

Citește mai multe despre cozmin gusa și federația română de judo pe Libertatea.