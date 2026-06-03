Această creștere a fost influențată de oprirea Centralei Nucleare de la Cernavodă și, parțial, a centralei pe gaze de la Petrobrazi.

Scumpiri semnificative la energie electrică, în mai 2026

Prețul mediu zilnic al energiei tranzacționate pe piața pentru ziua următoare (PZU), operată de OPCOM, a atins 109,52 euro/MWh în mai 2026.

Comparativ cu aceeași lună din 2025, când prețul era de 85,89 de euro/MWh, creșterea a fost de aproape 25 de euro, echivalentul a 39%. Față de aprilie 2026 (95,59 de euro/MWh), saltul a fost de 16% sau 15 euro/MWh.

Volumele tranzacționate pe PZU reprezintă aproximativ 30% din consumul intern, precizează analiza.

Prețul la lumină în România vs în alte state europene

Doar Irlanda și Italia au înregistrat prețuri mai mari la lumină decât România, care a avut 109,52 de euro/MWh, în mai 2026.

Spre comparație, Germania a avut un preț mediu de 97,7 euro/MWh, cu 11 euro mai mic, iar în Franța energia electrică a fost mult mai ieftină, cu doar 52,2 euro/MWh, mai puțin de jumătate față de România.

Pe parcursul anului 2026, România ocupă locul al patrulea în topul celor mai scumpe piețe de electricitate din UE, cu un preț mediu zilnic de 112,66 de euro/MWh.

Statele care au depășit România sunt Italia, Irlanda și Ungaria. În aceeași perioadă, Germania a avut un preț mediu de 97 de euro/MWh, iar Franța – doar 60 de euro/MWh.

Tendințe din 2025 și impactul asupra pieței de energie

Anul trecut, România a încheiat 2025 pe locul al patrulea în clasamentul european al celor mai scumpe piețe spot de electricitate, cu un preț mediu zilnic anual de 108,17 euro/MWh.

Italia (115 euro/MWh), Irlanda (116,55 de euro/MWh) și Ungaria (108,5 euro/MWh) au înregistrat prețuri mai mari.

Comparativ cu 2024, când România ocupa locul al treilea, prețurile din 2025 au crescut cu 4,5% (5 euro/MWh).

Evoluția recentă a prețurilor la curentul electric

În aprilie 2026, prețul mediu zilnic pe PZU a fost de 95,59 de euro/MWh, cu aproape 10 euro mai mare decât în aprilie 2025 (86,44 de euro/MWh).

Totuși, față de martie 2026, când prețul era de 105,07 euro/MWh, s-a înregistrat o scădere de 10 euro/MWh.

Unitatea 2 a Centralei de la Cernavodă a fost resincronizată recent la sistemul național, ceea ce ar putea tempera parțial prețurile în lunile viitoare.

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