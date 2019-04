Pentru a atrage oameni cu dizabilități către acest nou sport, membrii clubului ASC Handbal Veraflor Brașov au jucat un meci demonstrativ inedit cu fetele de la Corona Brașov în sala Universității Transilvania de sub Tâmpa.

4 jucătoare cu prezențe în echipa națională, Georgiana Ciuciulete, Bianca Tiron, Marilena Neagu și Andreea Chiricuță au experimentat pe propria piele ce înseamnă să joci handbal în scaun cu rotile. Foarte emoționate, handbalistele de la Corona Brașov au spus că vor mai participa la astfel de acțiuni pentru a-i convinge pe cei cu dizabilități să se apuce de sport.

”Nu credeam că este aşa de greu. Şi coordonare, şi viteză, de toate, chiar nu mă aşteptam. Eu joc handbal pe picioarele mele, dar acum, când am văzut ce înseamnă cu adevărat un scaun cu rotile, aşezată în el, îi admir foarte mult pe aceşti oameni că nu s-au lăsat demoralizaţi şi iată, au început să facă acest sport frumos” – Georgiana Ciuciulete, căpitan Corona Brașov.

Prezent la meciul demonstrativ, Liviu Dragomir (președintele Coronei Brașov) le-a transmis jucătorilor că vor beneficia de sprijin în continuare din partea clubului de sub Tâmpa. ”Totul a pornit de la interacţiunea cu Doru Munteanu, un prieten al echipei de handbal, care are de asemenea dizabilităţi. El vine frecvent la meciurile Coronei, şi ne-a spus de aceşti băieţi. Pentru că au nevoie de ajutor şi implicit de promovare a ceea ce fac ei, am organizat această primă întâlnire. Cu siguranţă, aceasta nu a fost o acţiune singulară, vor mai urma acţiuni comune. I-am invitat pe toţi la meciurile Coronei şi la sală la antrenamentele echipei şi de ce nu, să mai organizăm meciuri de acest fel şi la Sala Sporturilor”.

Handbalistele Coronei vor oferi şi o donaţie echipei de handbal în scaun cu rotile, bani din care aceştia speră să îşi acopere costurile pentru cauciurile cărucioarelor speciale pentru sport, roţi, protecţii şi alte materiale necesare pentru a putea practica în continuare sportul.

Un campionat național, următorul pas

Antrenoare și președinte la ASC Handbal Veraflor Brașov, profesoara Veronica Mîndrescu este cea care se luptă ca handbalul în scaun cu rotile să capete amploare în România. „Pe principiul ce nu te doboară, te întărește, aș numi această acțiune ”Și eu pot!” . Am patru jucători care într-un an au slăbit și 40 kg, nu se consideră cu nimic inferiori unei persoane normale. Scopul nostru este să avem un campionat național deoarece doar așa putem participa la Campionatul European. Sper ca împreună cu federația să găsim în anii următori soluții pentru a dezvolta această ramură”.

Componenţii echipei de handbal în scaun cu rotile fac parte din Asociaţia pentru persoane cu dizabilităţi „Sfântul Haralambie”, care are ca motto ”Singura dizabilitate în viaţă este o atitudine greşită”. În cadrul asociaţiei, persoanele cu dizabilităţi beneficiză de servicii de recuperare, de consiliere precum şi activităţi de petrecere a timpului liber aici fiind incluse activităţi sportive, culturale, ateliere creative şi excursii.



”Eu am făcut scrima timp de nouă ani și am transpirat în aceeași sală cu Liviu Dragomir. Apoi am părăsit lumea sportului din cauza problemelor medicale, dar am vrut mereu să fac sport în continuare. Noi promovăm sportul de ceva timp, dar găsim din păcate puține persoane să ni se alăture. A fost o onoare să jucăm cu fetele de la Corona și sper să repetăm astfel de acțiuni”, a declarat Marcel Scutaru, unul dintre veteranii echipei.

”Le mulțumim fetelor că au vrut să facă parte din proiectul nostru, a fost o onoare. Pe teren noi am avut un avantaj, clar dar dacă se ridicau în picioare nu am fi existat pe teren. Suntem la început de un an de zile. Vrem să promovăm handbalul, să vadă cât mai mulți deoarece există persoane cu dizbilități în România. Îi încurajez, e un sport extraordinar, e chiar palpitant, există uneori blocaje scaun în scaun”, a precizat Petru Pungă, jucător de la ASC Veraflor Brașov.

GALERIE FOTO / CSM București – Metz, în sferturile Ligii Campionilor la handbal feminin, se joacă vineri, în sala Dinamo. Imagini de la antrenamentul de marți al ”tigroaicelor”

Citește mai multe despre Handbal pe Libertatea.