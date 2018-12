Primele declarații ale lui Dică, după ce a demisionat de la FCSB

„Eram hotărât de aseară să plec. Eu nu mă leg de o sumă de bani. Au fost momente când m-am gândit că pot rămâne la Steaua doar pentru contract, dar m-am gândit că mi s-a întins o mână să rămân aici. Totuși, să fie clar, dacă eu nu voiam să plec, nu plecam.

Am plecat pentru că am considerat că e mai bine pentru echipă. Am considerat că e momentul. Să vină cineva care poate face mai multe. Jucătorii au intrat în vacanță, îmi pare rău că nu mi-am luat la revedere de la ei.

Asta-i viața de antrenor. Le mulțumesc pentru perioada petrecută la Steaua. Au fost mai multe motive care m-au împins să iau această decizie. Poate și rezultatele. Sper să reușească cu noul antrenor să aibă un randament mai bun”, a declarat Dică, Telekom Sport.

Nicolae Dică a demisionat de la FCSB. A apărut varianta Dan Petrescu