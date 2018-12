Nicolae Dică a demisionat de la FCSB. A apărut varianta Dan Petrescu

„Da, m-a sunat aseară, mi-a spus, «nea Gigi, eu nu țin de scaun, nu sunt omul banului, vă mulțumesc oricum pentru că mi-ați dat șansa de a antrena Steaua, că ați avut încredere în mine. Plec și gata!» Nu i-am dat nici un ban! Ne-am despărțit prietenește”, a spus Becali, la Digi Sport.

Latifundiarul are deja 3 nume pe lista de înlocuitori ai lui Dică. Primul e Dan Petrescu, urmat de Dan Alexa și de Mihai Teja.

„E adevărat că m-am văzut cu Dan Alexa azi. Nu am hotărât nimic. E posibil să mă văd și cu Mihai Teja. S-ar putea să mă mai văd cu cineva. Discutăm despre disciplină, despre tactică, despre cum văd eu lucrurile. După aia fac rugăciune să-mi lumineze Dumnezeu mintea și să-mi spună pe cine să iau. Ca să ai un favorit trebuie să ai discuții. Nu am vorbit cu toți. E exclus să ajungă Reghecampf, pentru că are ofertă. Să refuze 3.000.000 și să vină la mine pe 10.000 pe lună? Dacă era Reghecampf, era primul pe listă. Al treilea nu e Reghecampf” – Gigi Becali