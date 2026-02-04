Viraj după viraj, cu ochii la gheață și mai ales la înclinațiile ei, pilotul Mihai Tentea a coborât relaxat toată pista.

Memoria și antrenamentul mental contează enorm în concurs. Trasa ideală trebuie căutată și memorată.

Cei doi antrenori, Iulian Păcioianu și Dorin Grigore, i-au fost alături lui Mihai. Colegii lui, împingătorii, au avut antrenament fizic.

Sănierii de la simplu, Valentin Crețu, Corina Buzățoiu și Eduard Crăciun, au avut antrenament „sistematic”, au coborât prima dată de la sosire pe sănii. I-au însoțit la pistă antrenorii Alexandru Comșa, Radu Eugen și Corina Drăgan.

Miercuri seară au loc primele antrenamente oficiale la sanie, la simplu masculin, în cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă 2026. România îi va avea la start pe Valentin Crețu și Eduard Crăciun. La prima oră însă, Mihai Tentea are antrenament cu bobul de 2 persoane.

Jurnalista Alina Alexoi, aflată la Jocuri, a scris, printre aletele, că „în satul olimpic viata are un farmec aparte. Se trăiește în rulote. Se zâmbește și se salută”.

Rulotele din satul olimpic de la Cortina. Foto: Profimedia

În satul olimpic temporar de la Cortina dAmpezzo sunt cazați 1.100 de sportivi.