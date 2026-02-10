  • Un bărbat transgender este o persoană care a fost desemnată ca având sex feminin la naștere, dar care se identifică drept bărbat. Persoanele care nu se identifică cu sexul atribuit la naștere sunt considerate „transgender” sau „transgen”.
  • „Mogule” este o competiție de schi acrobatic care constă într-o serie cronometrată de schi liber pe un traseu abrupt și denivelat, cu accent pe viraje tehnice, manevre aeriene și viteză.
  • Deși născut femeie, Lundholm se identifică drept bărbat și nu a suferit o intervenție de schimbare de sex. Comitetul Olimpic Suedez confirmă că „sportivul are condiții fizice comparabile cu celelalte participante”.

Elis Lundholm a intrat în istorie la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 din Italia. Este primul atlet deschis transsexual care participă la competițiile olimpice de iarnă.

Reprezentând Suedia, acesta concurează în proba feminină de schi pe pistă cu denivelări (mogule).

„A fost întotdeauna visul meu să particip la Jocurile Olimpice, este incredibil. Nu-mi vine să cred, sunt extrem de fericit”, a declarat Lundholm despre debutul său la această prestigioasă competiție.

Calificările vor avea loc azi, la ora 15.15, iar finala este programată pentru miercuri, la aceeași oră.

Lundholm s-a născut femeie, dar se identifică drept bărbat. Deși nu a suferit o operație de schimbare de sex, Comitetul Olimpic Suedez (SOK) a confirmat că acesta are aceleași condiții fizice ca și celelalte participante.

Am simțit asta încă din copilărie. Acum 5 ani mi-am spus că sunt gay și mi-am schimbat numele, atunci am făcut pasul acesta. Familia mea și cei apropiați mie știau asta de dinainte.

Într-un comunicat al Comitetului Olimpic Internațional (CIO), se precizează: „Elis Lundholm participă în categoria feminină, ceea ce corespunde sexului acestui sportiv”.

Originar din Värmdö, o localitate din apropierea capitalei Stockholm, Lundholm și-a făcut publică identitatea de gen în urmă cu 5 ani.

În comunitatea schiului, el nu s-a confruntat niciodată cu probleme legate de alegerea sa. „Am fost mereu tratat bine”, a spus sportivul.

Primul bărbat transgender care concurează în competiția feminină, la Jocurile Olimpice de iarnă 2026: „Am primit multă dragoste”
Elis Lundholm, în timpul unul antrenament la Livigno. Foto: Profimedia

Lundholm a adăugat: „Sunt norocos că am fost tratat atât de bine. Sunt conștient că vor exista reacții, dar nu mă îngrijorează”.

Când s-a calificat la Jocurile Olimpice, Elis și-a închis contul de Instagram: „A fost mai degrabă o măsură preventivă atunci când a devenit o știre atât de importantă. Acum a ales să-și restarteze contul de Instagram și să-l mențină deschis pentru toată lumea.

Au existat câteva comentarii negative ici și colo, dar în cea mai mare parte am primit o mulțime de comentarii frumoase. Am primit multă dragoste și sprijin.

În decembrie 2025, Lundholm a obținut cea mai bună clasare din cariera sa la Cupa Mondială, ocupând locul 18 la o competiție din Ruka, Finlanda.

De asemenea, el a fost câștigătorul clasamentului general al Cupei Europei în sezonul trecut, având șase participări în Cupa Mondială.

Fredrik Joulamo, directorul sportiv al SOK, a declarat că „este important ca sportul să fie accesibil pentru toți și competițiile să se desfășoare în condiții echitabile. Elis a îndeplinit cerințele pentru a reprezenta Suedia în Italia”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Armata SUA a sechestrat al optulea petrolier încărcat cu țiței în Oceanul Indian: „A sfidat carantina instituită de Trump”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Marcel Ciolacu e căsătorit de aproape 20 de ani cu Roxana și sunt foarte mândri de fiul lor. Femeia e licențiată în Chimie, însă practică altă meserie și preferă să stea departe de luminile reflectoarelor. Politicianul spunea: „Spre ruşinea mea ajung din ce în ce mai rar acasă!” Refuzul categoric al soției sale
Unica.ro
Marcel Ciolacu e căsătorit de aproape 20 de ani cu Roxana și sunt foarte mândri de fiul lor. Femeia e licențiată în Chimie, însă practică altă meserie și preferă să stea departe de luminile reflectoarelor. Politicianul spunea: „Spre ruşinea mea ajung din ce în ce mai rar acasă!” Refuzul categoric al soției sale
Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru fratele ei, Radu Ștefan. Artistul și-a sărbătorit ziua de naștere: „Ai cea mai mândră soră din lume.” Foto
Elle.ro
Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru fratele ei, Radu Ștefan. Artistul și-a sărbătorit ziua de naștere: „Ai cea mai mândră soră din lume.” Foto
gsp
Novak Djokovic a rămas blocat când a văzut reprezentația superstarului de la JO de iarnă: „Ireal! Se întâmplă o dată în viață!”
GSP.RO
Novak Djokovic a rămas blocat când a văzut reprezentația superstarului de la JO de iarnă: „Ireal! Se întâmplă o dată în viață!”
Imaginile care sfidează regulamentul la Jocurile Olimpice de iarnă » Ce au afișat susținătorii Rusiei, deși steagul țării E INTERZIS
GSP.RO
Imaginile care sfidează regulamentul la Jocurile Olimpice de iarnă » Ce au afișat susținătorii Rusiei, deși steagul țării E INTERZIS
Parteneri
Ultima oră! Cea mai gravă veste despre Călin Georgescu! Da, s-a ajuns aici! Decizie oficială a tribunalului! Este cea mai devastatoare lovitură pentru fostul candidat la președinție
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Cea mai gravă veste despre Călin Georgescu! Da, s-a ajuns aici! Decizie oficială a tribunalului! Este cea mai devastatoare lovitură pentru fostul candidat la președinție
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Avantaje.ro
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Cum arată casa de la țară a lui Carmen Tănase. De ce a renunțat la București și a început o viață nouă lângă Târgoviște
Tvmania.ro
Cum arată casa de la țară a lui Carmen Tănase. De ce a renunțat la București și a început o viață nouă lângă Târgoviște

Alte știri

Vremea în perioada 9 februarie - 9 martie 2026. ANM anunță când scăpăm de ger și unde va fi cel mai cald
Știri România 09:20
Vremea în perioada 9 februarie – 9 martie 2026. ANM anunță când scăpăm de ger și unde va fi cel mai cald
Numărul de pensionari români a crescut în ianuarie 2026, iar pensia medie s-a majorat cu un leu. Tabel cu banii primiți în funcție de județ
Știri România 09:16
Numărul de pensionari români a crescut în ianuarie 2026, iar pensia medie s-a majorat cu un leu. Tabel cu banii primiți în funcție de județ
Parteneri
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel de la Holdea
Adevarul.ro
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel de la Holdea
A venit să semneze cu Steaua, a negociat cu Rapid și a ajuns la Dinamo! Povestea transferului care a zguduit fotbalul românesc
Fanatik.ro
A venit să semneze cu Steaua, a negociat cu Rapid și a ajuns la Dinamo! Povestea transferului care a zguduit fotbalul românesc
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Bogdan Alecu: „De două ori au pus românii mână de la mână pentru ceva. Ateneul Român și Dinamo ”
Bogdan Alecu: „De două ori au pus românii mână de la mână pentru ceva. Ateneul Român și Dinamo ”
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Parteneri
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, împreună la Superbowl 2026! Cum au apărut cei doi pe fondul zvonurilor tot mai multe despre o presupusă relație între ei. Foto
Elle.ro
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, împreună la Superbowl 2026! Cum au apărut cei doi pe fondul zvonurilor tot mai multe despre o presupusă relație între ei. Foto
Mihai Voropchievici a spus care sunt cele mai infidele zodii feminine. Ele înșală cel mai des, pentru că sunt mereu în căutare de ceva nou!
Unica.ro
Mihai Voropchievici a spus care sunt cele mai infidele zodii feminine. Ele înșală cel mai des, pentru că sunt mereu în căutare de ceva nou!
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor
Viva.ro
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor

Monden

Obiceiurile la care Anghel Damian nu renunță când vine vorba despre fiul lui și al lui Theo Rose: „Avem responsabilități clare”
Exclusiv
Stiri Mondene 09:10
Obiceiurile la care Anghel Damian nu renunță când vine vorba despre fiul lui și al lui Theo Rose: „Avem responsabilități clare”
Viciul care l-a lăsat fără bani în buzunar pe Rică Răducanu. „Nu te poți abține. E boală pe viață, e clar!”
Stiri Mondene 09 feb.
Viciul care l-a lăsat fără bani în buzunar pe Rică Răducanu. „Nu te poți abține. E boală pe viață, e clar!”
Parteneri
Cine este Bianca Giurcanu, noua concurentă de la Survivor România. Sora Laurei Giurcanu a intrat în tribul Faimoșilor: „Experiența vieții mele”
TVMania.ro
Cine este Bianca Giurcanu, noua concurentă de la Survivor România. Sora Laurei Giurcanu a intrat în tribul Faimoșilor: „Experiența vieții mele”
Angajaţii Dacia care refuză zecile de mii de euro pentru a demisiona. "Mai sunt apt de muncă"
ObservatorNews.ro
Angajaţii Dacia care refuză zecile de mii de euro pentru a demisiona. "Mai sunt apt de muncă"
Ultima oră! Diagnostic crâncen pentru vedeta noastră: chist arahnoidian cranian, de dimensiuni mari. Tată a trei copii, iubit, respectat, pus acum în fața celei mai grele lupte
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Diagnostic crâncen pentru vedeta noastră: chist arahnoidian cranian, de dimensiuni mari. Tată a trei copii, iubit, respectat, pus acum în fața celei mai grele lupte
Parteneri
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
GSP.ro
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
GSP.ro
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
Parteneri
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
Mediafax.ro
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
Moartea a făcut prăpăd în Caraș-Severin. Trei persoane au murit după ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit violent
StirileKanalD.ro
Moartea a făcut prăpăd în Caraș-Severin. Trei persoane au murit după ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit violent
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Wowbiz.ro
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Plange toata Oltenia...Ne-a parasit o mare cantareata de muzica populara... Colegii ei sunt in stare de soc
Redactia.ro
Plange toata Oltenia...Ne-a parasit o mare cantareata de muzica populara... Colegii ei sunt in stare de soc
Doamne, ce TRAGEDIE! Fiul celebrului artist a fost găsit MORT în... Vezi mai mult
KanalD.ro
Doamne, ce TRAGEDIE! Fiul celebrului artist a fost găsit MORT în... Vezi mai mult

Politic

Ilie Bolojan anunță controale la persoanele cu dizabilități care au obținut certificate discutabile pentru a evita abuzurile
Politică 09 feb.
Ilie Bolojan anunță controale la persoanele cu dizabilități care au obținut certificate discutabile pentru a evita abuzurile
Ilie Bolojan spune că românii sunt furioși și frustrați fiindcă „nu toată lumea achită nota de plată” / „Va fi mai ușor când nu voi mai fi premier”
Politică 09 feb.
Ilie Bolojan spune că românii sunt furioși și frustrați fiindcă „nu toată lumea achită nota de plată” / „Va fi mai ușor când nu voi mai fi premier”
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Situație excepțională pentru Mircea Lucescu în perspectiva meciului cu Turcia! Cum se prezintă internaționalii români, cu 45 de zile înaintea barajului de calificare la CM 2026
Fanatik.ro
Situație excepțională pentru Mircea Lucescu în perspectiva meciului cu Turcia! Cum se prezintă internaționalii români, cu 45 de zile înaintea barajului de calificare la CM 2026
Avertisment dur de la șeful Mercedes-Benz: Dacă nu schimbăm direcția, Germania se duce spre extrema dreaptă
Spotmedia.ro
Avertisment dur de la șeful Mercedes-Benz: Dacă nu schimbăm direcția, Germania se duce spre extrema dreaptă