Un bărbat transgender este o persoană care a fost desemnată ca având sex feminin la naștere, dar care se identifică drept bărbat. Persoanele care nu se identifică cu sexul atribuit la naștere sunt considerate „transgender” sau „transgen”.

„Mogule” este o competiție de schi acrobatic care constă într-o serie cronometrată de schi liber pe un traseu abrupt și denivelat, cu accent pe viraje tehnice, manevre aeriene și viteză.

Deși născut femeie, Lundholm se identifică drept bărbat și nu a suferit o intervenție de schimbare de sex. Comitetul Olimpic Suedez confirmă că „sportivul are condiții fizice comparabile cu celelalte participante”.

Elis Lundholm a intrat în istorie la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 din Italia. Este primul atlet deschis transsexual care participă la competițiile olimpice de iarnă.

Reprezentând Suedia, acesta concurează în proba feminină de schi pe pistă cu denivelări (mogule).

„A fost întotdeauna visul meu să particip la Jocurile Olimpice, este incredibil. Nu-mi vine să cred, sunt extrem de fericit”, a declarat Lundholm despre debutul său la această prestigioasă competiție.

Calificările vor avea loc azi, la ora 15.15, iar finala este programată pentru miercuri, la aceeași oră.

Lundholm s-a născut femeie, dar se identifică drept bărbat. Deși nu a suferit o operație de schimbare de sex, Comitetul Olimpic Suedez (SOK) a confirmat că acesta are aceleași condiții fizice ca și celelalte participante.

Am simțit asta încă din copilărie. Acum 5 ani mi-am spus că sunt gay și mi-am schimbat numele, atunci am făcut pasul acesta. Familia mea și cei apropiați mie știau asta de dinainte.

Într-un comunicat al Comitetului Olimpic Internațional (CIO), se precizează: „Elis Lundholm participă în categoria feminină, ceea ce corespunde sexului acestui sportiv”.

Originar din Värmdö, o localitate din apropierea capitalei Stockholm, Lundholm și-a făcut publică identitatea de gen în urmă cu 5 ani.

În comunitatea schiului, el nu s-a confruntat niciodată cu probleme legate de alegerea sa. „Am fost mereu tratat bine”, a spus sportivul.

Elis Lundholm, în timpul unul antrenament la Livigno. Foto: Profimedia

Lundholm a adăugat: „Sunt norocos că am fost tratat atât de bine. Sunt conștient că vor exista reacții, dar nu mă îngrijorează”.

Când s-a calificat la Jocurile Olimpice, Elis și-a închis contul de Instagram: „A fost mai degrabă o măsură preventivă atunci când a devenit o știre atât de importantă. Acum a ales să-și restarteze contul de Instagram și să-l mențină deschis pentru toată lumea.

Au existat câteva comentarii negative ici și colo, dar în cea mai mare parte am primit o mulțime de comentarii frumoase. Am primit multă dragoste și sprijin.

În decembrie 2025, Lundholm a obținut cea mai bună clasare din cariera sa la Cupa Mondială, ocupând locul 18 la o competiție din Ruka, Finlanda.

De asemenea, el a fost câștigătorul clasamentului general al Cupei Europei în sezonul trecut, având șase participări în Cupa Mondială.

Fredrik Joulamo, directorul sportiv al SOK, a declarat că „este important ca sportul să fie accesibil pentru toți și competițiile să se desfășoare în condiții echitabile. Elis a îndeplinit cerințele pentru a reprezenta Suedia în Italia”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE