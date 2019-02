(Publicitate) Cum alegem sportul in functie de varsta si temperamentul copilului

Principalele beneficii ale sportului privind cresterea copiilor

Majoritatea parintilor care isi trimit copiii la fotbal, spre exemplu, nu se gandesc inca de la inceput ca acestia ar putea deveni viitori mari sportivi. Se porneste initial de la ideea ca odrasla sa faca miscare pentru a se dezvolta armonios, pentru a fi mai sanatos si mai puternic. Este bine de stiut, de asemenea, ca acest gen de activitate il va ajuta pe cel mic sa se dezvolte si din punct de vedere emotional.

Potrivit StiriSportive.ro sportul reprezinta un aliat excelent in fata stresului si a depresiei. Adoptandu-l in rutina copiilor, acestia vor deveni mai binedispusi si vor fi in mod automat incurajati sa interactioneze social. Sporturile de echipa ii vor ajuta sa colaboreze cu alti copii de varste apropiate, dezvoltandu-si in paralel abilitatile de comunicare.

Stima de sine primeste „puncte” in plus ca urmare a victoriilor pe care le va inregistra echipa in care a fost inscris copilul. Va avea o mai buna imagine de sine, ii va intari musculatura si va indeparta obezitatea.

Energia consumata pe teren ii poate face pe copii sa se concentreze timp mai indelungat la orele de curs. Informatiile vor fi astfel asimilate mult mai usor.

Cand este momentul potrivit pentru a-i indemna spre sport

Intr-o declaratie oferita ziarului Adevarul, profesorul de sport Bogdan sustinea urmatoarele: „Nu putem vorbi despre o varsta prea mica pentru a practica un anumit sport. Inca de la cele mai fragede varste, parintii copiilor sunt sfatuiti de medici sa ii ajute pe bebelusi sa isi coordoneze miscarile in apa. Exista in acest sens bazine special create pentru bebelusi, care sunt umplute cu apa ce nu contine clor, PH echilibrat si o temperatura optima. Selectarea acestora are loc acum foarte timpuriu, crescand totodata sansele pentru a face performanta”.

In manualele de specialitate sunt specificate varste cuprinse intre 6 si 8 ani pentru sporturi precum fotbal, baschet, handbal, tenis, golf, tenis, judo sau scrima. Incepand cu 11-12 ani, copiii pot fi indreptati si spre alte discipline sportive (alergare, volei, karate, polo, aruncare disc si greutati). Initierea in box, canotaj sau sarituri in apa poate incepe de la 13-14 ani!

Specialistii ofera cateva ponturi cu privire la alegerea tipului de sport potrivit pentru copilul dumneavoastra. Se recomanda practicarea sporturilor individuale de catre copiii care se confrunta cu probleme de socializare sau cu deficit de atentie. Tenisul poate reprezenta calea de urmat, venind la pachet cu urmatoarele beneficii:

Tenisul il va ajuta pe cel mic sa aiba incredere in propriile forte;

Copilul se va simti foarte bine atunci cand va fi in centrul atentiei;

Va invata cu timpul tehnici prin care sa se automotiveze pentru a reusi;

Va accepta, finalmente, ca fiecare dintre noi avem propriul ritm de dezvoltare;

Sporturile de echipa le vor veni ca o manusa copiilor ce se vor transforma mai tarziu in adulti echilibrati din punct de vedere fizic si psihic, invatand pe parcurs despre prietenie si ceea ce presupune camaraderia, munca in echipa si autodisciplina. Indemnati-i sa faca un sport de echipa pentru a: