(Publicitate) Top 4 sporturi populare in randul barbatilor din Romania

Fotbalul, sportul rege, pe primul loc si in Romania

La nivel mondial, dar si local, fotbalul este cel mai urmarit sport. Nu este de mirare, avand in vedere ca turneele si competitiile sunt printre cele mai cunoscute si difuzate pretutindeni, de cateva zeci de ani. Exista numeroase cluburi sportive, a caror evolutie este atent analizat de catre sute de mii de fani, alaturi de Echipa Nationala de fotbal a Romaniei, in care isi pun sperantele atat cei tineri, cat si cei mai in varsta.

Interesul pentru acest sport poate fi observat nu doar din audientele foarte mari ale canalelor ce difuzeaza meciurile sau din prezenta pe stadion la partidele care au loc pe tot teritoriul tarii, ci si din continutul biletelor puse la casele de pariuri. Reprezentantii acestora afirma ca majoritatea jucatorilor sunt barbati si ca cele mai multe pariuri sunt plasate pe competitiile de fotbal, atat din tara, cat si din strainatate. Daca si tu obisnuiesti sa iti testezi strategiile si cunostintele la agentiile de pariuri, descopera prognosticurile specialistilor pentru a-ti mari sansele de castig!

Dupa fotbal, sporturile populare in randul romanilor sunt:

Tenis

Odata cu succesul Simonei Halep la nivel mondial, din ce in ce mai multi romani au inceput sa urmareasca competitiile de tenis de camp. Nu este o surpriza faptul ca rezultatele spectaculoase ale sportivilor din tara stranesc interesul celor pasionati catre o anumita activitate. Asadar, tenisul se afla pe locul 2, in topul preferintelor barbatilor din Romania, in prezent.

Gimnastica

Romania este o tara cu o traditie indelungata in ceea ce priveste gimnastica, recunoscuta si in strainatate. Nadia Comaneci reprezinta un motiv de mandrie, impreuna cu ceilalti sportivi care au castigat medalii de aur, argint si bronz la numeroase competitii internationale. Foarte multi reprezentanti ai sexului masculin afirma ca le face placere sa priveasca evolutia delegatiilor romanesti, sperand intotdeauna la rezultate cat mai bune.

Handbalul

Din acest top, nu putea sa lipseasca handbalul, sport la care echipele romanesti au inregistrat, de-a lungul timpului, rezultate foarte bune.

Asadar, se observa ca interesul barbatilor din Romania fata de anumite sporturi creste odata cu performantele jucatorilor, cel putin cand vine vorba despre competitiile si turneele carora le acorda atentie in timpul liber. In ceea ce priveste activitatile fizice pe care romanii le practica, poti gasi mai multe informatii pe acest link.

Sursa foto: www.shutterstock.com