Gazdele au dominat prima repriză, presând echipa daneză. Golul a venit la mijlocul primei reprize, când Abdellah Zoubir a profitat de o minge respinsă de bară la șutul lui Pedro Bicalho, înscriind în poarta goală.

Copenhaga a avut o șansă mare de a egala imediat după gol. Mohamed Elyounoussi a ratat o ocazie clară, trimițând pe lângă poartă dintr-o poziție favorabilă. Qarabag a continuat să atace, Zoubir fiind aproape de a marca din nou, dar portarul Dominik Kotarski a făcut o paradă excelentă.

După pauză, antrenorul Jacob Neestrup a făcut două schimbări pentru a echilibra jocul. Copenhaga a avut mai mult control, dar ocaziile clare au lipsit. Jordan Larsson a avut o șansă bună, dar a trimis direct în brațele portarului Mateusz Kochalski.

În ultimele 15 minute, în timp ce oaspeții căutau egalarea, Emmanuel Addai a marcat spectaculos de la marginea careului, pecetluind victoria gazdelor.

Cu această victorie, Qarabag se alătură unor echipe precum Inter Milan, Bayern München și Real Madrid, având maximum de puncte după primele două etape. În schimb, Copenhaga are doar un punct și va trebui să se redreseze în meciurile următoare.

