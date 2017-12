Radu Birlică a fost ales președinte la ACS Poli Timișoara. Acesta a fost ales vineri în unanimitate în funcția de președinte al lui ACS Poli Timișoara.

Oficialul lui ACS Poli a vorbit și despre duelul pe care bănățenii îl vor disputa în această seară pe terenul lui CFR Cluj:

”Avem încredere că putem produce surpriza cu CFR Cluj. Și în tur am făcut-o, acum de ce nu am repeta performanța? Mereu am făcut meciuri bune cu echipele bune, exceptând Steaua. Zic acum despre Dinamo, CFR și altele. Va fi greu, dar nu imposibil”.

SURSA FOTO: debanat.ro