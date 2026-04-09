Cererea lui Trump echivalează cu un ultimatum, potrivit mai multor diplomați europeni care au fost informați după întâlnirea secretarului general al NATO cu Trump. În timp ce Berlinul și-a semnalat, de asemenea, disponibilitatea generală de a participa la o misiune comună în strâmtoare în ultimele zile, guvernul german insistă asupra îndeplinirii anumitor criterii, cum ar fi un mandat robust al ONU și un armistițiu durabil sau chiar un armistițiu negociat.

Dincolo de cererea sa pentru Strâmtoarea Ormuz, Trump pune o presiune masivă asupra partenerilor NATO cu noi amenințări. Conform rapoartelor din mass-media americane, el are în prezent întocmită o listă cu partenerii europeni NATO care l-au sprijinit în războiul împotriva Iranului sau i s-au opus. Rapoartele afirmă că Trump intenționează să retragă trupele americane din țările care au dovedit rezistență. Spania este, probabil, în centrul acestei liste; guvernul său a refuzat chiar și Forțelor Aeriene SUA drepturile de survolare pentru avioane de vânătoare și aeronave cisternă.

Germania, pe de altă parte, nu a impus nicio restricție privind utilizarea de către SUA a principalelor sale baze. Cu toate acestea, Trump a identificat guvernul german ca un adversar al războiului, în principal din cauza sintagmei conform căreia campania militară „nu este războiul nostru”. Deși citatul provine de la ministrul Apărării, Boris Pistorius, Casa Albă l-a atribuit imediat cancelarului Friedrich Merz, care a adoptat întotdeauna un ton mai diplomatic.