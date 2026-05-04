CFR a dominat clar prima repriză

Ardelenii au dominat prima repriză, profitând de o eroare defensivă a lui Borza, speculată de Zahovic pentru deschiderea scorului, și de un penalty transformat de Andrei Cordea. Lovitura de la 11 metri a fost acordată după un henț al lui Christensen, văzut de arbitri abia la intervenția asistentului.

Evoluția slabă a gazdelor a transformat tribunele într-un vulcan, cei peste 6.000 de suporteri scandând mesaje agresive precum „Vă rupem picioarele” sau „Afară din Giulești”, ironizându-și proprii favoriți cu strigăte de „Campionii, campionii”.

Moruțan, la primul gol pentru Rapid

În repriza secundă, Rapid a încercat să revină în joc prin Olimpiu Moruțan, intrat pe parcurs în locul accidentatului Talisson. Acesta a reușit să reducă din diferență în minutul 58, marcând primul său gol pentru alb-vișinii după o fază creată de Christensen, însă reușita nu a fost suficientă pentru a întoarce soarta partidei.

În ciuda forcing-ului de final, tabela a rămas neschimbată până la ultimul fluier, lăsând Rapidul într-o criză profundă de rezultate și sub o presiune imensă din partea fanilor, care l-au taxat pe portarul Aioani la fiecare atingere de balon.

Victoria consolidează poziția CFR-ului în lupta pentru podium, în timp ce în Giulești se anunță o săptămână tensionată

CFR este pe locul al treilea în play-off, cu 40 de puncte, la două lungimi de U Cluj, locul secund, şi la cinci puncte distanţă de lider, Universitatea Craiova.

Rapid este a cincea, cu 32 de puncte şi şansele de a merge în cupele europene, chiar şi prin baraj, sunt minime.

RAPID: Aioani – Onea, Paşcanu, Kramer, Borza (Sălceanu 46) – Grameni (D. Ciobotariu 46), K. Keita (Hazrollaj 46), T. Christensen – Al. Dobre, D. Paraschiv (Burmaz 67), Talisson (Moruţan 44). ANTRENOR: Costel Gâlcă

CFR CLUJ: M. Popa – Braun, Sinyan, Huja, Camora – Muhar (Djokovic 81), T. Keita – Cordea (A. Păun 81), Korenica (M. Ilie 90), Biliboc (Şfaiţ 64) – Zahovic (Alibek Aliev 64). ANTRENOR: Daniel Pancu