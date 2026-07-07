La eveniment au participat acționarii Dan Șucu și Victor Angelescu, dar și mai multe nume importante din istoria clubului, printre care Adrian Iencsi, Bogdan Lobonț, Robert Niță și Matei Lucescu. Seara s-a încheiat cu un moment special dedicat memoriei lui Mircea Lucescu, iar în jurul orei 20:30 au fost prezentate oficial cele două echipamente pentru noul sezon.

Rapid va continua și în această stagiune colaborarea cu Kappa, acesta fiind ultimul sezon al contractului dintre cele două părți. Echipamentul de acasă păstrează culorile tradiționale vișiniu și alb, într-un design reinterpretat, cu dungi orizontale late și guler tip polo. Emblema clubului este amplasată în partea stângă a pieptului, iar logo-ul Kappa în partea opusă.

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Una dintre principalele noutăți este schimbarea sponsorului principal. După mai multe sezoane cu Superbet pe tricouri, Rapid va avea acum Napoleon Games, brand din aceeași companie. În noul design, emblema clubului este înlocuită de litera „R”, iar pe partea frontală apare un chip stilizat al lui Napoleon, creat special pentru noul sponsor.

Clubul a inclus și un omagiu pentru marile legende ale Rapidului. Pe materialul echipamentelor sunt imprimate numele unor foști jucători și antrenori emblematici, precum Ilie Greavu, Teo Codreanu, Niculae Lupescu, Rică Răducanu, Nichi Dumitriu și Valentin Stănescu. Echipamentul de deplasare readuce în prim-plan culoarea violet, o trimitere la relația de prietenie dintre suporterii Rapidului și cei ai Politehnicii Timișoara.

Deși nu a fost prezent la lansare, Daniel Pancu a transmis un mesaj din cantonamentul din Austria: „Nouă ne plac tricourile. Le-am văzut. Sperăm să obținem performanțe cu ele.” La rândul său, acționarul Victor Angelescu și-a exprimat speranța ca noul echipament să fie asociat cu un sezon de succes: „Ultimele sezoane n-au fost reușite. Dar n-am fost niciodată echipa care a câștigat cele mai multe trofee, echipa cu cei mai mulți fani, ci echipa cu cel mai mult spirit. Sperăm ca acest echipament să intre în istorie și să aducem un trofeu.”

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