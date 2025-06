Cu Rareș pe teren, US Lecce, echipa din Apulia, sudul Italiei, a reușit o victorie uriașă în ultima etapă din Serie A, în deplasare cu Lazio, scor 1-0, pe 25 mai, astfel și-a asigurat permanența în Serie A și pentru sezonul viitor (locul 17 din 20)

Tânărul atacant brașovean a fost introdus pe finalul meciului, în mintul 88, și a sărbătorit alături de echipă și suporteri această performanţă!

„Noi, cei de la Colțea, suntem extrem de mândri că a crescut aici, în familia noastră! Suntem tare mândri de parcursul lui Rareș, un băiat format chiar la clubul nostru, care ne face cinste jucând pe cele mai mari şi mai frumoase stadioane! Rareș, continuă să ne inspiri și să duci numele Brașovului și al Colței cât mai sus”, au scris brașovenii, pe Facebook.

Rareș Burnete a început fotbalul la Școala nr. 4, apoi a trecut la clubul FC Bența, la grupa profesorului Bogdan Leca, de unde trecut la Colțea Brașov, clubul lui Ciprian Jurubescu, și apoi la SR Brașov.

„Le mulţumesc profesorilor care au avut grijă de mine până acum şi le promit că nu îi voi dezamăgi”, spunea Rareș, când a semnat primul contract cu italienii, acum 4 ani.

În toamna anului 2020, prin intermediul directorului sportiv Pantaleo Corvino, cel care îl adusese și pe Ianis Hagi la Fiorentina. Rareș a fost transferat la Lecce, unde s-a impus rapid la formația U19 a „Lupilor”.

Un an mai târziu, Rareș a fost convocat la prima echipă, cu care a făcut un stagiu de pregătire în Folgaria. El a debutat cu gol în amicalul cu Sinigo. În acea perioadă, și Romario Benzar era legitimat la trupa italiană.

„Gustul fotbalului l-am prins din cartier, până să avem un teren transformam orice spațiu verde improvizând porți din haine și copaci. Prima mea amintire de pe stadion a fost un meci FC Brașov – Steaua”, a rememorat Rareș, într-un interviu pentru Eurosoort România.

Deși era dorit de Dinamo, Burnete și-a prelungit vara trecută angajamentul cu Lecce până în 2029.

Done Deal! Rares #Burnete has extended his contract with #Lecce until 2029. Deal completed by the agent Gianluca Romano. #transfers pic.twitter.com/icflv26F2S