Ionuţ Lupescu a dat publicităţii astăzi o scrisoare deschisă prin care încearcă să răspundă punctual principalelor acuze lansate de Răzvan Burleanu. Totodată, “Kaiserul” pune la rândul său anumite întrebări despre corectitudinea desfăşurării mandatului actualului preşedinte al FRF. Cei doi se vor duela pe 18 aprilie pentru postul de președinte al Federației Române de Fotbal.

”Domnule preşedinte al FRF,

Aşa cum am promis, nu voi răspunde punctual tuturor insinuărilor şi acuzaţiilor pe care mi le-aţi adus, în ultima perioadă. Refuz să vă fac jocul de a deturna dezbaterile despre fotbalul românesc, înspre aşa-zisele dezvăluiri, referitoare la mandatul meu de director al FRF, început acum 13 ani şi terminat în urmă cu şapte ani. Această scrisoare îşi propune să arate în ce situaţie se află fotbalul românesc şi care este bilanţul real al mandatului dumneavoastră.

Orice aţi face, oricum aţi prezenta faptele, nu directorul FRF din perioada 2005-2011 este responsabil pentru ceea ce NU aţi realizat dumneavoastră sau pentru ce aţi făcut greşit în ultimii patru ani, de când ocupaţi funcţia de preşedinte al FRF. Nici măcar nu aş fi avut această putere, ca director, chiar de mi-aş fi propus, prin absurd, să vă ruinez mandatul, înainte de vi-l fi exercitat. Întâmplarea face, însă, ca în perioada în care am fost director al FRF, să fie înregistrate performanţe excepţionale pe toate planurile. Au fost semnate contracte importante de finanţare şi sponsorizare, cele mai mari, de fapt, de după 1990. Echipele româneşti erau denumite UEFAantasticele, ne duelam, la turneele finale, de la egal la egal cu Franţa sau Italia, organizam competiţii internaţionale majore.

Tot atunci, AJF-urile au primit dotări tehnice corespunzătoare, pe care le folosesc şi astăzi, atunci s-au pus şi bazele fotbalului feminin românesc, precum şi multe altele, pe care oamenii de fotbal le cunosc. Fără aceste rezultate, UEFA nu m-ar fi integrat în sistemul său de conducere. Îmi pare rău că nici dumneavoastră, nici predecesorul dumneavoastră, Mircea Sandu, nu aţi apelat VREODATĂ la suportul pe care îl puteam oferi instituţional, aşa cum au făcut-o alte federaţii europene. Probabil v-aţi fost suficient.

Sub mandatul dumneavoastră, calitatea fotbalului românesc a coborât până la ultimul nivel posibil. Sunteţi responsabil pentru cel mai mare eşec administrativ, managerial şi sportiv, din istoria ultimilor 28 de ani ai fotbalului românesc. Niciodată după 1990, fotbalul românesc nu a coborât până pe locul 47 în lume, aşa cum ajunsese anul trecut. Sub mandatul dumneavoastră, au dispărut cluburi de tradiţie, iar echipele româneşti abia mai trec, uneori, un tur, două, în cupele europene. Situaţia la nivelul juniorilor este un dezastru, iar proiectele dumneavoastră privind înfiinţarea Centrelor de Excelenţă au eşuat deplorabil, ele fiind considerate ilegale de către MTS (rămâne de văzut cum le-aţi finanţat). În ultimii patru ani, aţi îndepărtat suporterii de pe stadioane, aşa cum o arată statisticile, şi aţi intrat în conflict exact cu acele câteva cluburi care mai aduceau bani şi rezultate.

De altfel, mandatul dumneavoastră a stat permanent sub semnul vrajbei, al jignirilor şi al ameninţărilor. Nu v-aţi războit doar cu cluburile de fotbal, ci şi cu propriii angajaţi, care şi-au recâştigat în instanţă drepturile, cu finanţatorii, cu Liga Profesionistă de Fotbal, cu mass-media şi chiar cu suporterii pe care, caz unic în lume, i-aţi acţionat în instanţă. Nici oamenii care au făcut ceva pentru fotbalul românesc, din postura de fotbalişti, antrenori sau arbitri nu au scăpat de furia dumneavoastră fără cauză. Pe colegii mei de generaţie i-aţi jignit, doar pentru că mi-au fost alături, când mi-am lansat candidatura. Nivelul dumneavoastră de ură este, se pare, invers proporţional cu rezultatele obţinute.

Uneori, am avut senzaţia că vreţi să vă răzbunaţi pe cei care au reuşit în viaţa sportivă, doar pentru nu aţi practicat, vreodată, fotbalul la un nivel competitiv. Alteori, am avut sentimentul că, pur şi simplu, urâţi fotbalul şi fotbaliştii. Atât dumneavoastră, cât şi cei mai importanţi colaboratori ai dumneavoastră, care declarau cu mândrie că nu au călcat niciodată pe un stadion. Cu o astfel de echipă şi fără o experienţă managerială serioasă în administraţia fotbalului, era greu de crezut că puteaţi face ceva pozitiv.

Atacurile dumneavoastră repetate conţin multe minciuni, pe care le voi demonta, la momentul potrivit. Deocamdată merg în teritoriu pentru a vorbi despre fotbal şi despre proiectele pe care le voi pune în aplicare în următorii patru ani, începând cu 18 aprilie 2018. Totuşi, simt nevoia să reamintesc doar câteva dintre ele, pe care nu le-am semnalat eu, ci mass-media. Aţi făcut calcule în euro, pentru aşa-zise economii, şi nu în lei, comparând fără a menţiona acest lucru, cantităţi şi calităţi diferite, astfel încât să rezulte sume spectaculoase, mai mari decât în realitate. De asemenea, aţi indicat contracte, care nu puteau fi semnate de către mine, pentru simplul motiv că, la momentul respectiv, nu mai eram în Federaţie. Acestea sunt doar două exemple flagrante. Situaţiile sunt numeroase, iar abordarea dumneavoastră generală este aceea de a dezinforma şi manipula. Nimic din ce aţi indicat dumneavoastră nu se află în afara legii, în ceea ce mă priveşte. Aţi fi sesizat de mult toate instituţiile abilitate, dacă lucrurile ar fi stat altfel. De asemenea, auditurile independente, pe care le-aţi comandat, ar fi relevat aceste chestiuni.

Falsele dumneavoastră dezvăluiri despre mandatul meu de director al FRF se bazează pe folosirea discreţionară a unor documente interne ale Federaţiei, pe care le-aţi prezentat trunchiat şi tendenţios, cu scopul de a-i discredita pe ceilalţi contracandidaţi, aflaţi în competiţie electorală cu dumneavoastră.

Nici în privinţa firmei de tipărituri, nici în alte cazuri situaţia nu este cum o prezintă oamenii dumneavoastră de comunicare pe blogul care vă poartă numele. 90 la sută din încasări reprezentau, de fapt, cheltuielile către diverse tipografii, inclusiv de stat, la cele mai mici preţuri de pe piaţă. După ce se scădeau aceste cheltuieli mai rămâneau câteva sute de euro lunar care nu acopereau nici costurile salariale ale angajaţilor care se ocupau de articole, layout, fotografii etc. În cele din urmă, firma a şi fost închisă, pentru că nu avea profit. În concluzie, contractul a dus la economisire pentru FRF, nu la avantaje personale sau de familie. De altfel, intenţia de a face economii pentru Federaţie a fost şi singurul scop al contractului, care nu oferea profit societăţii comerciale. Acest principiu l-am avut întotdeauna: am căutat soluţiile cele mai eficiente şi mai ieftine, indiferent de posibilele riscuri de imagine. Probabil ar trebui să ţin cont mai mult şi de chestiunile formale. Din păcate, suspiciunile sunt întotdeauna mai puternice decât rezultatele şi ştiu că v-aţi atins parţial scopul de a plasa îndoieli cu privire la integritatea mea.

Ofer aceste lămuriri pentru informarea corectă a opiniei publice, nu a dumneavoastră. Nu ştiu dacă dumneavoastră aveţi căderea morală de a mă acuza de ceva. Înainte de orice subiect care implică rudele cuiva, ar trebui să oferiţi dumneavoastră răspunsuri la ceea ce presa de investigaţii a arătat că este o posibilă trucare de licitaţii, din bani publici, în favoarea dumneavoastră şi a familiei dumneavoastră: AICI, AICI şi AICI.

Ar fi, de asemenea, interesant de aflat, în detaliu, cât a cheltuit FRF pentru tipărituri, sub mandatul dumneavoastră. Din ce scrie presa, se pare că risipiţi banii fără discernământ. Numai la comunicare şi imagine, sunt câteva sute de mii de euro anual, dacă luăm de bune informaţiile vehiculate în spaţiul public. De asemenea, conform mass-media, bugetul anual pentru salarii s-a dublat faţă de perioada în care am fost director, ajungând la aproximativ 5 milioane de euro, cu toate că rezultatele sportive şi administrative înregistrate sunt mult mai slabe.

Pentru a verifica aceste informaţii precum şi altele, cât şi pentru a asigura o competiţie echitabilă ar trebui să ne oferiţi şi nouă acces imediat la datele interne ale FRF, dacă nu aveţi nimic de ascuns.

Utilizarea resurselor umane sau materiale ale Federaţiei nu este o acţiune izolată împotriva mea. Aţi încercat inclusiv să mă împiedicaţi să candidez, prin includerea în Statut a unor prevederi conform cărora o persoană care ar fi lucrat în ultimii cinci ani la UEFA nu ar mai fi fost compatibilă cu funcţia de preşedinte al FRF. Cumva normal, într-o Federaţie în care conducerea nu corespunde criteriilor de competenţă, dumneavoastră aţi vrut să mă eliminaţi din alegeri pentru că eram supra-calificat. Obiecţiile formulate de statul român v-au împiedicat să vă vedeţi visul cu ochii, acela ca eu să nu pot candida. De altfel, dumneavoastră ştiţi să câştigaţi doar în lipsa contracandidaţilor. Aşa aţi făcut-o şi acum patru ani, când aţi rămas aproape singur în cursă.

De această dată, nu veţi mai reuşi. Veţi juca pe teren şi veţi pierde. Nu veţi mai fi preşedintele FRF, dintr-un motiv extrem de simplu: nu aveţi rezultate. Fotbalul românesc are nevoie de un nou start, pe baze manageriale de eficienţă şi performanţă. Nu mai aveţi credibilitatea de a fi un partener, pentru administraţia publică, în necesarele schimbări legislative, şi nici calitatea morală sau profesională de a continua, după un mandat care a stat sub semnul eşecului şi amatorismului.

În final, daţi-mi voie să vă spun că lumea fotbalului nu de întrebări are nevoie de la dumneavoastră, ci de răspunsuri. Fotbalul românesc are nevoie de soluţii, nu de ameninţări şi jigniri. Să faci rău este foarte uşor. Eram în teritoriu, cu unul dintre componenţii generaţiei care a bucurat românii în anii ‘90, când i-aţi făcut găşcari şi şomeri. Aproape că i-au dat lacrimile, când v-a auzit cum sugeraţi că sunt nişte oportunişti, care umblă în campanie cu mine să-şi facă un rost în viaţă. Tocmai ei, care şi-au făcut nu doar un rost, ci şi un nume. Acest fost fotbalist de marcă al României nu merita un astfel de tratament. Aşa cum nu meritau nici ceilalţi. Doar şi pentru acest lucru, voi face tot ce ţine de mine, în limitele educaţiei pe care o am şi ale fair-play-ului, ca să vă înlătur din fruntea fotbalului românesc.

Ionuţ Lupescu,

candidat la functia de presedinte al Federatiei Romane de Fotbal”

