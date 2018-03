Răzvan Burleanu a ieșit pe piață cu episodul 4. Ionuț Lupescu, acuzat că și-a băgat în buzunar 300.000 de euro din banii FRF. Actualul șef de la federație a arătat, pe blogul personal, încă un episod din serialul ”Federația Română de Comisioane 1990-2014”.

Serialul lui Răzvan Burleanu are 12 episoade și se va încheia până pe 18 aprilie, data alegerilor de la FRF. Episodul cu numărul 4 apare chiar în ziua în care Lupescu și-a depus dosarul de candidatură.

Conform lui Burleanu, Lupescu a acționat după sistemul ”mătușa Tamara”, metodă lansată de fostul premier Adrian Năstase. Fostul internațional i-a cedat mătușii sale, Elena, firma plină de datorii. Ulterior, aceasta a închis-o.

”Episodul 4 – Lupescu a dat firmelor sale 300.000 de euro din banii FRF și i-a făcut programul electoral al Nașului! Tot pe banii FRF!

13 martie 2018

Ne-am convins cât de bine a învățat Ionuț Lupescu să “utilizeze” banii fotbalului românesc. Dar ce l-ar fi împiedicat “să își ia dreptul” direct, pe firma lui de patron ce era, să scoată bani din FRF direct spre sine, spre soție și spre sora lui, așa cum făcea și Mircea Sandu?

Patru declarații la început de 2018

Iată ce spune Ionuț Lupescu aflat în campanie electorală, la început de 2018, atât în prezențele sale publice, cât și în programul-manifest de candidatură:

“Nu mă voi servi de fotbal pentru a-mi realiza o ambiție personală.”

„Mă știți că sunt un tip destul de structurat.”

„Normal că m-am consultat cu familia. Normal că sunt toți în spatele meu.”

„M-am întors să dau înapoi fotbalului românesc.”

Cum a huzurit familia Lupescu în “famiglia fotbalului”

În noiembrie 2005, Lupescu bate palma cu Nașu și primește privilegiul de a se racorda și el la resursele FRF. A învățat foarte repede practicile “veteranilor”, pentru că, la doar trei luni de la înființare, în august 2006, firma KICK SPORT MEDIA SRL deținută de Lupescu împreună cu o asociată începe să presteze servicii pentru… FRF!

În 2007, simțind poate că nu e tocmai productivitate maximă să împartă cu cineva străin banii pe care îi scoate din fotbalul românesc, Ionuț Lupescu preia integral, împreună cu familia lui, societatea KICK SPORT MEDIA SRL. El, directorul general FRF, împreună cu soția, Florentina Lupescu, și sora, Anna-Claudia Lupescu!

Majoritatea facturilor au formulări extrem de vagi, dar totuși erau acceptate la plată fără probleme. Totodată, nu există un contract sau o comandă care să valideze prețurile unitare. Nu sunt precizate cantitățile. Și, firește, nici urmă de licitație sau cerere de ofertă!

Lupescu i-a făcut programul Nașului pe banii FRF!

Lupescu, soția și sora erau plătiți de FRF prin firma KICK SPORT MEDIA SRL, potrivit formulărilor de pe facturi pentru , “Buletin Oficial FRF”, “Almanah FRF”, “Program FRF”, “Program meci”, “Ghidul suporterului”, “Raport FRF”. Deci, toate tipăriturile oficiale ale FRF le preia familia Lupescu, doar și el era oficial!

FRF a plătit către firma lui Lupescu, a soției și a surorii aproximativ 200.000 de euro, la cursul mediu al perioadei.

Aparent, singurele referințe exacte la servicii certe le putem găsi în privința programelor de meci, unde există trimiteri la partidele pentru care Lupescu tipărea programele de meci, România-Croația, România-Serbia ori România-Insulele Feroe.

Dar mai este ceva! Vă amintiți cum Mircea Sandu a anunțat la final de decembrie 2009 că alegerile FRF vor avea loc peste doar o lună, în ianuarie 2010, astfel că Gică Popescu, luat prin surprindere, a renunțat la candidatură? Cum de i-a fost înlesnită graba? Cine l-a ajutat să-i iasă planul? Șmecheria a fost pusă rapid în practică pentru că avea programul de candidatură deja făcut de… Ionuț Lupescu! Nu are de ce să ne mire că Lupescu nu a fost revoltat de manevra Nașului prin care alegerile se fixau de la o lună la alta, pentru că Lupescu avea deja felia sa de exploatat.

Astfel, pe 11 ianuarie 2010, FRF factura către KICK SPORT MEDIA SRL în contul serviciului “Program STRATEGIC MIRCEA SANDU!”.

Conducta 1, închisă de mătușa de 73 de ani la o lună după ce devenise unic acționar

În iunie 2010, ceva se întâmplă cu KICK SPORT MEDIA SRL. Lupescu, soția și sora își cedează părțile către Elena Cernat, în vârstă de 73 de ani!, mătușa lui Lupescu. La doar o lună distanță, Elena Cernat solicită suspendarea societății. Iată evoluția cifrei de afaceri pentru KICK SPORT MEDIA SRL:

Sursa: www.listafirme.ro

Cuprins de remușcări și grijuliu cu banii fotbalului, Ionuț Lupescu renunțase la practicile învățate de la Nașu? O, nicidecum! Privilegiul de a scurge din resursele federale era intact, banii curgeau, doar că a schimbat conducta!

Mă întreb, de ce nu a închis el societatea KICK SPORT MEDIA SRL și a trebuit să facă acest artificiu la final? Credea că i se vor șterge urmele?

Dar să revenim la noua conductă!

Să înviem Genți și Accesorii, conductă să fie!

În iunie 2010, tocmai când acest trio productiv Lupescu-soția-sora renunță la KICK SPORT MEDIA SRL, pornește un nou proiect dedicat “dezvoltării” fotbalului. Societatea GENȚI ȘI ACCESORII SRL înființată în 2007 de sora lui Lupescu și având-o unic asociat suferă niște modificări “utile”. Astfel, devine SPORT MAGAZIN SRL, iar noii acționari sunt Ionuț Lupescu și soția, Florentina Lupescu.

În câteva săptămâni, noua conductă e racordată la aceleași resurse FRF. Iar SPORT MAGAZIN SRL primește din iulie 2010 până în septembrie 2011, interval de un an și două luni, din partea FRF, alți bani, pentru continuarea aceluiași tip de servicii.

Firma lui Lupescu și a soției facturează de aproximativ 100.000 de euro, pentru serviciile oferite fără licitație, fără cerere de ofertă, în baza unui contract inexistent, fără comandă care să valideze prețurile unitare. Ba chiar unele facturi erau copiate una după cealaltă, probabil din lipsă de timp, că erau multe facturi de scris…

„M-am întors să dau înapoi fotbalului românesc”

La începutul acestui serial care va continua, întrebam retoric: Ce decizie strategică a luat Ionuț Lupescu în anii în care a condus FRF?

Pentru că a condus FRF. O spune funcția lui de Director General, o spun atribuțiile din fișa postului, o confirmă mecanismele de comision și de plăți pe care și-a permis să le implementeze. Pupilul care primise în noiembrie 2005 privilegiul Nașului de a se racorda la resursele FRF avea să crească astfel încât urma să își depășească maestrul! Diversificase mecanismele de comision și inova pe tărâmul prădătorilor, așa cum vom vedea în zilele următoare! O întărește până și Mitică Dragomir, când scrie că, în acei ani, “Mircea Sandu era dominat de Lupescu și Prunea”.

Decizia strategică a lui Ionuț Lupescu devine evidentă acum. A fost aceea de a se recorda pe sine, familia și prietenii lui la banii fotbalului românesc.

Revenim la declarațiile lui Ionuț Lupescu de acum, din 2018, în campanie electorală:

“Nu mă voi servi de fotbal pentru a-mi realiza o ambiție personală”

Serios?

„Mă știți că sunt un tip destul de structurat”

Bineînțeles, dovada e chiar mai sus!

„Normal că m-am consultat cu familia. Normal că sunt toți în spatele meu”

Și în acest caz, din nou, fără putință de tăgadă.

„M-am întors să dau înapoi fotbalului românesc”

Ei, aici nu e tocmai așa, nu? Dar vom vorbi și despre acest aspect.

POST SCRIPTUM

Prin practicile demonstrate exemplificativ mai sus, firește că în Federația condusă de Ionuț Lupescu nu aveau de unde să mai rămână bani și pentru finanțarea unor noi competiții. Firește că nu aveai cum să reduci taxele sau să sprijni concret membrii FRF.

Împreună cu echipa mea am înființat și finanțăm 17 noi competiții dedicate cu precădere copiilor și juniorilor, în fotbal, futsal și fotbal feminin. Am înființat departamentul de scouting cu activitate internă și externă, am redus considerabil taxele pentru cluburile de Liga 2 și Liga 3, eliminând toate taxele pentru echipele de juniori.

Am eficientizat costurile, am impus transparența în toate procedurile financiare și am adus FRF la un echilibru financiar greu de conceput în epoca “managerilor de conducte”.

Cum Ionuț Lupescu refuză să răspundă punctual la întrebările pe care i le-am adresat public până acum, așa cum v-am obișnuit le reluăm și le completăm cu unele noi în urma postării de astăzi:

1) A fost înființată firma KICK SPORT MEDIA doar ca instrument de lucru cu FRF, potrivit evoluției financiare prezentate cronologic?

2) Mai sunt și alte firme în care ați fost asociat dumneavoastră, rudele dumneavoastră sau prietenii dumneavoastră și care au primit bani din FRF?

3) Ce măsuri din programul strategic al lui Mircea Sandu pe care l-ați realizat pentru alegerile FRF din 2010 au fost implementate în beneficiul fotbalului românesc?

4) Ați împărtășit vreodată cuiva din colegii dumneavoastră de la UEFA despre “experiența și know-how-ul” dobândite în urma practicilor dumneavoastră evidențiate mai sus?

5) V-ați gândit, fie și o secundă, din 2006 până acum, că printr-o procedură de achiziție serviciile oferite FRF de firmele dumneavoastră ar fi putut fi furnizate în condiții financiare mai bune, la același standard calitativ, iar astfel ar fi rămas mai mulți bani pentru fotbal, deși mai puțini pentru dumneavoastră?”.