Războinica Simona Halep. ”Dispari din calea mea!”.

Simona Halep se pregătește la Madrid pentru turneul din capitala Spaniei care va debuta săptămâna viitoare.

La antrenamentul de miercuri, Simona Halep a venit echipată ca o veritabilă războinică, purtând un tricou pe care avea inscripționat mesajul: ”Give me the ball and get the f.. out of my way” (n.r. – dă-mi mingea şi dispari din calea mea)”.

Interesant este că la ședința de pregătire, Simona Halep s-a ”duelat” de un puști de 17 ani, care a rămas profund impresionat de întâlnirea cu numărul 1 WTA.

Simona Halep a câștigat ultimele două ediții ale turneului de la Madrid

“Nu mi-a venit să cred. Super-încântat. Incredibil. A fost o experienţă incredibilă. De neuitat. Sunt foarte fericit că am fost aici, pe acest teren şi am avut ocazia de a lovi cu o jucătoare precum Simona. Prima dată am spus că nu poate fi adevărat”, a spus Pablo, citat de Digi Sport.

Simona Halep se simte ca acasă la turneul de la Madrid organizat de Ion Țiriac. Sportiva originară din Constanța a câștigat ultimele două ediții ale competiției din capitala Spaniei.