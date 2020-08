Antrenorul român s-a specializat deja în a ieși învingător înaintea ultimei etape, așa cum s-a întâmplat și pe tărâm elen.

Sâmbătă seară, Al Hilal a învins Al Hazem (4-1), fosta echipă a finului său Daniel Isăilă, și a devenit matematic campion. Lucescu a sărbătorit alături de jucători și de staff-ul său pe teren, iar trofeul încheie o săptămână de vis pentru familia sa.

În urmă cu cinci zile, tatăl său, Mircea Lucescu cucerise Supercupa Ucrainei cu Dinamo Kiev, primul trofeu din momentul în care s-a întors în Ucraina.

Pentru Răzvan Lucescu este al doilea trofeu pe banca formației din Arabia Saudită, după ce a cucerit în anul 2019 Liga Campionilor Asiei. Și al 8-lea trofeu din palmaresul său personal.

Antrenorul român a intrat pe o listă selectă a antrenorilor străini care au reușit să câștige titlul în Arabia Saudită: Artur Jorge, Cosmin Olăroiu, Michel Preudhomme, Rui Vitoria sau Dimitri Davidovic. Pentru Al-Hilal este al 16 titlu în Arabia Saudită și al 44-lea din vitrina clubului, fiind cea mai titrată formație din țară.

Alături de soție

”Sunt mulțumit, sunt împlinit. A fost un sezon lung, din cauza pandemiei, dar vine ca un premiu final pentru devotament, atitudine, muncă. Mă simt bine aici, am creat un grup frumos, soția, Ana, mi-a fost alături foarte mult timp, astfel că sunt împlinit. Ne-am redescoperit cu ocazia coronavirusului, am încercat să ne imaginăm că a fost o vacanță, ca să ne păstrăm mintea limpede. Am stat, am citit, am făcut un soi de sport, așa cum am putut, apoi, când am revenit la muncă, am pus pasiune și a ieșit bine. Acum, am sentimentul muncii făcute bine. De mâine, de poimâine, deja va trece euforia și va trebui pregătită etapa viitoare, fiindcă întotdeauna sunt noi obiective de atins. Trebuie să menții nivelul și ți se cer doar performanțe”, a punctat Răzvan Lucescu pentru Libertatea.