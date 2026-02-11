Ce a spus fosta iubită a sportivului

Biatlonistul Sturla Holm Laegreid a câștigat o medalie de bronz la proba masculină individuală de 20 km, în timp ce conaționalul său Johan-Olav Botn a obținut aurul, iar francezul Eric Perrot argintul.

În interviul său de după cursă acordat postului de televiziune de stat norvegian NRK, Laegreid a făcut o dezvăluire uimitoare, recunoscând că i-a fost infidel iubitei sale, pe care a descris-o drept „dragostea vieții sale” .

La câteva ore distanță, fosta sa iubită a răspuns printr-un mesaj emoționant. „Este dificil să ierți, chiar și după o declarație de dragoste în fața întregii lumi”, a transmis tânăra printr-un mesaj scris, citat de publicația norvegiană Verdens Gang.

Ea a adăugat: „Nu am ales să fiu în această situație și mă doare”. De asemenea, aceasta a dezvăluit că, de la aflarea infidelității, cei doi au menținut contactul, iar Laegreid îi cunoaște poziția pe acest subiect.

Tânăra a mai precizat că suferința sa a fost agravată după ce sportivul a decis să facă publică situația, ceea ce a dus la o amplificare mediatică semnificativă.

Norvegianul a anunțat în direct la TV că și-a înșelat iubita

După ce a câștigat medalia de bronz, sportivul a dezvăluit în direct la TV că trece prin „cea mai grea săptămână” din viața sa, după ce relația cu femeia pe care o consideră „dragostea vieții lui” s-a încheiat chiar înainte de Jocurile Olimpice din Italia.



„Acum șase luni am întâlnit-o pe dragostea vieții mele, cea mai frumoasă și minunată persoană din lume. Dar acum trei luni am făcut cea mai mare greșeală din viața mea și am înșelat-o”, a mărturisit Laegreid, vizibil afectat.

El a recunoscut partenerei infidelitatea chiar înainte de a pleca spre Milano, fapt ce a dus la ruptura relației. „Simt că am aruncat medalia de aur a vieții mele. Aș vrea să pot împărtăși asta cu ea”, a adăugat el.

Gestul nu a fost unul spontan. Colegul său de echipă, Johannes Dale-Skjevdal, a confirmat că Laegreid le spusese apropiaților că intenționează să își facă publică povestea dacă va reuși să câștige o medalie, în speranța de a o recâștiga pe fosta iubită.

Într-o declarație ulterioară pentru publicația Verdens Gang, biatlonistul a fost tranșant cu privire la riscurile de imagine pe care și le-a asumat: „Aș prefera să mă sinucid social decât să renunț la această femeie”.

La conferința de presă oficială, Laegreid a admis că nu știe dacă decizia de a spăla rufele în public a fost corectă, dar a simțit că este singura opțiune rămasă. Totodată, el și-a cerut scuze compatriotului său, Johan-Olav Botn, care a câștigat titlul olimpic în aceeași cursă, pentru că drama sa personală a eclipsat performanța sportivă a zilei.

