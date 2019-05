Jucătoarea de tenis a cerut explicit federației să nu mai primească banii de la COSR și s-a arătat dispusă să îi returneze! Totul oficial, printr-un mail.

Încă de pe 21 februarie 2019, ”Sori” a scris conducerii FRT, mai exact vicepreședintelui Răzvan Itu, să o excludă din echipa olimpică, după ce își anunțase retragerea din echipa de Fed Cup, pe 10 decembrie 2018.

În mailul expediat federației, sportiva a specificat că vrea să returneze suma primită de la COSR sub forma indemnizației. Cu toate acestea, federația n-a făcut demersurile necesare către COSR, pentru a cere să fie întrerupă expedierea sumelor.

”Bună ziuă,

Am văzut că ieri am primit 2000 RON în cont de la FRT! Aș vrea să îi restitui! Domnul Itu așa cum am vorbit cu dumneavoastră la telefon, aș preferat să mă scoateți din echipa olimpică, având în vedere că nu mai sunt șanse să joc la Olimpiadă!

Nu mi se pare corect să iau niște bani pe nemerit și să țin un loc ocupa fără rost!

Vă mulțumesc frumos!

Cu drag, Sorana

PS. O să o rog pe mama să restituie banii în contul federației și aș aprecia dacă mă puteți scoate din echipa olimpică”, scria Sorana.