Reacții după meciul CSU Craiova – Astra Giurgiu, scor 1-0, disputat sâmbătă, în prima etapă din Play-off-ul Ligii 1 la fotbal.

Edi Iordănescu, antrenor Astra Giurgiu: ”Am întâlnit o candidată la titlu. Are de toate, mai puțin calitatea terenului. Era greu să controlăm noi jocul. Când nu pui probleme ofensive, apare o greșeală și pierzi. Nu ne-a ieșit ce ne-am propus, deși am avut situații. Chiar dacă ne încearcă un sentiment de frustrare, trebuie să ridicăm capul și să muncim mai mult. Presiunea pe arbitraj a dat roade. Cred că a fost 80-1 la faulturi. Nu suntem atât de duri. Mi s-a părut că arbitru a fost puțin influențat de presiunea pusă de Craiova. Obiectivul nostru este reconstrucția. Să fim echilibrați, numai așa putem progresa”.

Devis Mangia, antrenor CSU Craiova: ”Sunt fericit. Am făcut un meci bun, am controlat jocul, Astra s-a apărat bine. Victoria e clară, în opinia mea. Pentru echipa noastră nu e simplu să joace acasă pe un asemenea teren. Cu atât mai mult, îi felicit pe jucători pentru victorie. Am avut posesie, am pasat, ne-am creat ocazii. E foarte dificil să construiești pe un asemenea teren. Băluță a înțeles când l-am anunțat că va fi rezervă. Ne-am ajut foarte mult în acest sezon. Dar și cei care au intrat și-au făcut bine treaba. La fel și cei care au intrat de pe bancă. E posibil să-l vedeți pe Gardoș etapa viitoare. Trebuie să fie pregătit. Lucrează foarte bine la antrenamente. Este foarte importantă victoria cu Astra. Complimente handbalistelor de la SCM Craiova pentru calificarea în semifinalele Cupei EHF”.

Alexandru Stan, fundaș Astra Giurgiu: ”Craiova a avut 80 la sută posesia. Noi ne-am apărat și am încercat pe contraatac. Nici la copii și juniori nu am jucat pe un asemenea gazon, foarte prost. Asta e, și ei au jucat pe același teren. E trist că am pierdut pe final. Am venit la Craiova să câștigăm punct sau puncte. În play-off sunt cele mai bune echipe. Ne bucurăm că suntem aici”.

Mă bucur că am dat pasă de gol și am ajutat echipa să câștige. Toată lumea a vorbit despre gazon, nu mai are rost să vorbesc și eu. Important este să muncim mai mult și să câștigăm pe acest gazon. Este un Play-off interesant. Am văzut și CFR – Poli Iași, spectacol. Pentru noi urmează meciul cu Viitorul, pe un teren mult mai bun, și va fi un spectacol frumos. Nu ne gândim la titul. Nu m-a interesat arbitrajul. Știu că Alexandru Tudor este un arbitru foarte bun. Nu știu dacă a făcut vreo greșeală în acest meci”.

Alexandru Mitriță, mijlocaș CSU Craiova: ”Am fost o echipă mare. Suntem uniți, așa vin rezultatele. Este un teren foarte greu, sper să se rezolve cât mai repede. Ne sare mingea în gât. A fost un arbitraj corect. Ne gândim la fiecare meci, nu pe ce loc suntem. Nu vorbim despre titlu. Mi-aș dori să fiu convocat la echipa națională. Așetpt de mult acest moment și sper să vină cât mai curând”.

