El a venit alături de soția sa, Cristela, și a plecat fără a răspunde la întrebările jurnaliștilor.

„Am votat pentru ca binele să învingă răul. Am votat pentru pace, nu pentru război. Am votat pentru respect, pentru responsabilitate politică totală, dedicată neamului românesc. Am votat pentru România, alături de România, întotdeauna pentru România”, a declarat Georgescu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Câștigarea primului tur al alegerilor prezidențiale din România de către Călin Georgescu stârnește în continuare comentarii în întreaga lume, uimită de succesul unui candidat complet necunoscut pentru străini până în seara alegerilor. Cel mai dur de până acum a fost publicat sâmbătă, 30 noiembrie, la prânz, în ediția online a influentului cotidian german Frankfurter Allgemeine Zeitung.

„România se confruntă în prezent cu o dublă farsă. Are loc în doar o săptămână, între turul de deschidere al alegerilor prezidențiale din ultima duminică din noiembrie și alegerile parlamentare din 1 decembrie”, își începe Martens textul.

Vezi care e prezența la vot la alegerile parlamentare 2024 și ce candidați sunt pe listele partidelor!

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News