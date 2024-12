La capitolul mari reușite așază achiziționarea apartamentului, a cărui amenajare a durat un an.

„Și dacă se întâmplă ceva mai puțin plăcut, iau ce e mai bun din fiecare situație și fac să fie bine în viitor. Cea mai bună e treaba cu apartamentul, pentru că l-am făcut fix pe placul meu, pe sufletul meu și iată că o să am casa mea în care abia aștept să dorm prima dată.

Săptămâna viitoare o să fie prima noapte dormită acolo. L-am luat anul trecut, în noiembrie, dar era la roșu, mai era până să se facă. Într-un an am pus totul, să fie fix pe viața mea, pe inima mea. Am făcut credit. În momentul acesta mă consider o persoană îndatorată la bănci”, susține ea.

Ramona Olaru are planuri mari pentru perioada sărbătorilor. Vedeta de Antena 1 va fi de Crăciun în America.

„Plec departe, ca de obicei. Vreau să fac Crăciunul undeva în America, să mă hotărăsc unde și după aceea o să caut o plajă cu apă turcoaz și nisip fin. Cu părinții nu mă văd chiar de sărbători, de fiecare dată mă văd înainte. La noi e cu cu tăierea porcului, să mergem la pomana porcului, să mai stăm la o masă împreună. După aceea copiii se duc să se distreze, că au și ei viețile lor’, afirmă Ramona Olaru, în exclusivitate pentru Viva.

Chiar dacă pentru marea ei realizare a fost nevoită să facă un credit la bancă, Ramona e fericită de cum au decurs lucrurile.

Ramona Olaru a avut o copilărie cu lipsiri, însă a lăsat toate amintirile dureroase în urmă, iar acum se bucură din plin de reușitele ei.

„Toată copilăria mea a fost cu lipsuri, de toate felurile, financiare, de orice fel. Chiar dacă a fost așa, nu știam că se poate mai mult sau că există altceva în viața asta și pentru noi era foarte bine și fiecare Crăciun era fericit în felul în care îl aveam sau la limita pe care o aveam”, povestește Ramona Olaru pentru Viva.

