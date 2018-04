Reacții după meciul FCSB – CFR Cluj 1-1, disputat duminică seara, pe Arena Națională, în etapa a 7-a din cadrul play-off-ului Ligii 1 la fotbal.

Finanțatorul FCSB, Gigi Becali, a plecat nervos din tribune și a trântit după el ușa lojei sale de la Arena Națională. S-a oprit în fața camerelor de luat vederi pentru a se descărca de emoții.

“Am avut emoții mari până au marcat ei golul, după ce au marcat am zis asta e. E fotbal, ce să mai. Apoi am avut gânduri, am zis că poate nu mă lasa Maica Domnului, m-am rugat la sfinți. Măcar un egal să fie și m-a ascultat și mi-a dat. Astăzi nu mai credeam. Am zis poate nu merit. Am egalat cu un gol cât un campionat. Încă nu e terminat, avem golaveraj plus cinci peste ei, nu au cum să dea cu Viitorul și Astra cinci goluri.

Jocul echipei, sunt mulțumit în prima repriză. A doua repriză ei au avut un plus. În prima repriză noi trebuia să marcam, a fost un Budescu care n-a fost în formă, nici Gnohere, a fost meci de mare luptă. Noi am avut un plus în prima repriză, în a doua repriză nu am jucat mai nimic. Ei au fost mai motivați, a fost prea multă încrancenare, emoție, teamă.

Nu mai conteaza acum Alibec, sau cine a pasat. Noi suntem pe primul loc, avem doua puncte, ne permitem sa facem un egal. 2-2 nu era bine, 0-0; 1-1 era bine. Daca zicea cineva inainte, semnam cu ochii inchisi pentru 1-1. 70% e decis titlul. Ei mai au 30% sanse. Eu am incredere in Craiova si Astra, aia cu 24.000 o sa o rezolve. Am incredre in Craiova.

Mai conteaza Budescu sau Vasilescu? Conteaza ca am egalat si azi dupa meciul asta suntem pe primul loc cu 2 puncte avans. Suntem cu o mana pe trofeu.

Arbitrajul mi s-a parut extraordinar, nu ai ce sa reprosezi. Ei cereau 11m, nu se cere. Daca esti arbitru destept nu dai. Si nu a dat. Bine a facut. Arbitru mare Kovacs. E mare arbitru, am zis si inainte”, a declarat Becali.

Nicolae Dică, antrenor FCSB: ”Important că am egalat în prelungiri. Îmi doream să facem un joc mai bun pe faza ofensivă. Cele două meciuri din play-off au fost identice. Cu Planic trimis vârf. La Cluj i-a dat pasă de gol Bizonul, acum a marcat. Le-am spus celor de la CFR să nu mai simuleze. Avem o șasă în plus față de CFR, dar ne așteaptă trei jocuri foarte grele. Trebuie să rămânem concentrați șâpână la final și să jucăm cu trofeul pe masă la ultimul meci de acasă cu Astra”.

Dan Petrescu, antrenor CFR Cluj: ”E foarte greu să vorbesc, mai ales că am fost egalați din nou în minutul 92. Am încercat să scoatem maxim. Prima repriză fără mari ocazii, iar după ce am marcat am avut ocazia să închidem jocul. Steaua ne-a egalat la singurul șut pe poartă. Dacă luăm astfel de gol nu putem emite pretenții.

Din păcate, am condus de patru ori Steaua și am făcut de fiecare dată 1-1. N-am ce să le reproșez jucpătorilor. Au făcut un an excelent. N-avem ce să reproșăm arbitrului, dar am fost ciupiți cum am fost ciupiți tot play-off-ul. Steaua cred că se plimbă la Iași, în schimb noi cu Craiova avem meci greu. Trebuie să facem nouă puncte, iar Steaua să piardă un meci. Steaua rămâne favorită la titlu. Tare mi-e frică de meciul cu Craiova. Sper să-i mobilizez pe băieți. Nu aveam voie să primit acel gol de la Planic. Împăcarea cu Mihai Stoica? El își apără echipa, eu îmi apăr echipa. Așa e în România”.

Planic, fundaș FCSB: ”Nu am înscris atâtea meciuri, dar am înscris în cel mai important meci din sezon. N-a fost un fotbal grozav. Fiecare apăra 0-0. După ce au marcat ei am căutat să egalăm. Lupta la titlu nu s-a terminat. Avem două meciuri grele în deplasare, cu Iași și Craiova. Sper să rămânem pe locul 1 până la final. Nu sunt bun în atac, dar am avut noroc”.

Camora, CFR Cluj: ”Foarte dureros să fim egalați în final. Titlul se joacă. Mai sunt trei etape. Trebuie să avem încredere. Am jucat foarte bine, dar din păcate am luat iar la ultima fază. Ghinion. Am vrut să plecăm de la București pe primul loc, dar am avut ghinion.

Arbitrul a făcut un meci foarte bun. Nici noi, nici FCSB nu poate să spună nimic. Felicitări lui Kovacs. Trebuie să ține capul sus, să avem și noi un pic de noroc”.

Helmuth Duckadam: ”Fiecare antrenor a vrut să-și apere scaunul, nu a riscat și de aici a ieșit un meci urât”.

Mihai Pintilii, mijlocaș FCSB: ”Normal că suntem mulțumiți când egalezi în minutul 92.. Suntem supermulțumiți. Titlul se joacă până la final. După ce am primit gol am început să jucăm fotbal, să punem presiune pe ei. Am înțeles că am avut și un penalty, dar nu mai conteză. A fost o presiune mare”.