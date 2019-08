Aflată în căutarea gloriei de odinioară, când nu exista ediție de Jocuri Olimpice, Campionat Mondial sau European de la care sportivii săi să nu cucerească măcar o medalie, Federația Română de Box (FRB) este pe drumul cel bun. Președintele Vasile Câtea e sigur că țara noastră va avea pugiliști la JO din 2020, iar pentru acest lucru a făcut o schimbare radicală în colectivul de antrenori.

După participarea slabă de la Jocurile Europene de la Minsk, acolo unde nici un român nu s-a calificat în sferturi, președintele FRB a decis că este momentul pentru o schimbare la nivelul conducerii tehnice. Astfel, Valentin Vrânceanu a fost înlocuit cu legendarul Relu Auraș, cel de numele căruia se leagă ultimele mari succese al boxului românesc.

”Într-un Birou Federal am venit cu propunerea ca în perspectiva Jocurilor Olimpice să schimbăm antrenorul coordonator al lotului național de seniori. Astfel, domnul Relu Auraș l-a înlocuit pe domnul Valentin Vrânceanu. Sportivii rămân aceiași. E vorba de mentalitate, de dăruire și de pasiunea pe care fiecare e dispus să o investească în lotul națonal. Relu Auraș va veni la lot în primul rând cu seriozitate și disciplină. E un antrenor pragmatic, conștient, ține la aceste lucruri. Îi apreciază foarte mult pe sportivi, le rezolvă toate problemele, dar în același timp are și el această condiție, ca ei să se supună programului pe care îl impune antrenorul”, a declarat Vasile Câtea, președintele FRB.

Vasile Câtea

Mandatul noului antrenor este până după JO de la Tokyo, dar șeful boxului românesc își dorește un parteneriat pe termen lung, până la Olimpiada din 2024: ”Noi sperăm ca mandatul lui să fie până după Jocurile Olimpice. Dacă lucrurile merg foarte bine, nu văd de ce să nu continuăm în aceeași echipă câștigătoare până în 2024”, a mai spus Câtea.

6 români vor lupta pentru calificarea la JO

Principalul obiectiv al noului antrenor îl reprezintă calificarea sportivilor la Jocurile Olimpice din 2020. Locurile pentru competiția de la Tokyo vor fi împărțite în cadrul a două turnee care vor avea loc anul viitor: ”Vor fi două turnee de calificare, unul continental, probabil la sfârșitul lunii februarie, la Londra, și altul mondial, care va fi în mai, probabil la Tokyo. Lotul cu care vom merge e de patru băieți și două fete. Lucrurile sper să se reașeze, să intre pe făgașul normal. Potențial există, trebuie doar seriozitate, dăruire și pasiune, pentru a ne atinge acest scop”, a mai spus Câtea.

1 million de euro, datorie achitată

Președinte al Federației Române de Box din ianuarie 2016, Vasile Câtea are marele merit de a fi reușit să aducă boxul românesc la liman din punct de vedere financiar. El a stins în acest interval toate datoriile federației, care se ridicau la aproape un milion de euro. ”Când am preluat Federația, aceasta avea o datorie de circa un milion de euro. O parte provenea din diferite procese aflate în diverse stadii de derulare. Unele dintre ele aproape pierdute, pentru că nimeni nu a depus nici un fel de contestație. Erau 16 procese pe rol. Am reușit, ușor-ușor să le lichidăm, să le achităm și să ajungem la liman. Anul trecut, în aprilie, Federația a intrat pe finanțare. Acum, zic eu, prima parte a obiectivului asumat de a scoate FRB din această gaură, am atins-o. E finanțabilă, e cu resurse”, a mai declarat Vasile Câtea.

”Sportivii uitaseră cum este să aibă echipament, turnee de pregătire, cantonamente”

Președintele FRB spune că cei care au cel mai mult de câștigat de pe urma acestei ieșiri de pe lista neagră a Federațiilor sunt sportivii. ”Uitaseră cum e starea de normalitate. Adică să li se asigure echipament, turnee de pregătire, cantonamente. Pentru prima dată avem colaborări cu forurile interne și astfel beneficiem de preparator fizic, biochimist, maseur, kinetoterapeut, medic, nutriționist. De asemenea, avem la dispoziție pentru toți sportivii echipament, începând de la șosete și terminând cu haine de iarnă. Acum nu ne rămâne decât o problemă majoră: antrenorii să se implice, să se dăruiască și să facă această meserie cu pasiune”, a mai spus Vasile Câtea.

Jitaru

Forța boxului se va vedea în 2024

Dincolo de încercarea de a califica un număr cât mai mare de sportivi la Jocurile Olimpice din 2020, unul dintre principalele obiective ale șefului FRB este acela de a pregăti o generație de campioni pentru JO din 2024. ”Jocurile Olimpice din 2024 reprezintă un parcurs a care ne gândim cu mare încredere. Cei trei ani de nefinanțare ai FRB au lăsat carențe și lipsuri foarte consistente în componența echipei de seniori cu care ar fi trebuit să ne prezentăm acum cu șanse de calificare la JO. De aceea vrem să creștem viitorii campioni. Europenele făcute în România tocmai în acest sens le-am gândit, pentru a crea și construi o nouă generație. Toți copiii care au participat la Europenele din România în ultimii doi ani, sunt copii cu real talent, cu dăruire. Trebuie să avem mare grijă de ei, să investim în ei, cu tot ce le e necesar, să le asigurăm viitorul și liniștea să poată face performanță”, a spus Vasile Câtea.

Pariu pe Centrele de Excelență Locale

El a explicat și care este strategia gândită de FRB pentru asigurarea viitorului acestui sport în România: ”Avem în derulare o regionalizare a unor structuri regionale. Acum avem scheletul centrelor olimpice, care ne-au dat gura de aer și ne-au ținut în picioare în perioada de criză și mulțumim COSR pentru asta. Centrele de excelență locale sunt un obiectiv pe care sper să-l realizez în cat mai multe locații până la sfârșitul mandatului meu, care expiră în mai puțin de un an. Am draftul în care propunem să fie parteneri Federația, COSR, clubul departamental din localitatea sau județul respective și administrația publică locală. E o condiție ca sportivii să fie obligatoriu integrați în structura de învățământ și de acolo să începem să livrăm către centrele olimpice și spre loturile naționale. E probabil singura variantă pentru a ne mări baza de selecție, pentru că suferim enorm la acest capitol”, a explicat președintele Federației Române de Box.

Arădoaie

Vasile Câtea: ”Nu spun câți bani am adus de-acasă, că mă împușcă nevastă-mea”

Aflat în cel de-al treilea an de mandat, Vasile Câtea și-a amintit de momentele mai puțin plăcute ale activității de președinte. ”Am vrut să renunț de foarte multe ori. Nu mă speria responsabilitatea, ci era dezamăgirea pe care o constatam fie pe paginile publice de media, fie chiar în declarații ale unor colegi de-ai noștri care știau clar cum stă situația. Eu făceam și prezentam lucruri pe care le-am făcut și trebuie să le facem, iar din partea cealaltă primeam întotdeauna înjurături, reproșuri și alte lucruri. E greu când toată lumea se uită doar în capul mesei. Totuși, mi-am asumat această sarcină și sunt mândru și fericit că am reușit să-mi ating obiectivul și astăzi FRB cred că are o imagine bună și în țară și în afară. Mă refer la Federația Continentală și la cea Mondială. Avem oameni în structurile acestor instituții, Federația e bine reprezentată și apreciată și drept urmare am avut și organizarea acestor Campionate Europene. Am avut două CE Under 22, un CE de cadeți și, anul acesta, CE de juniori de la Galați”, a mai spus Vasile Câtea.

Nu de multe ori, în special în primii ani ca președinte, oficialul a fost nevoit să aducă bani de acasă pentru funcționarea treburilor curente: ”Nu spun câți bani am adus de-acasă, că mă împușcă nevastă-mea. În mod cert e caz de… Am adus mulți. Se regăsesc în parte în cheltuielile asumate. De multe ori veneam și banii pe care-i aveam în buzunar trebuiau… Am avut telefoane care nu funcționau, femeie de serviciu nu era, xerox nu era. Era dezastru”, a încheiat Câtea.



