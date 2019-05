Acesta a fost prima apariție a elvețianului pe zgura pariziană, după o absență de patru ani.

Federer a mărturisit că printre lucrurile care îl motivează este și încercarea de a egala recordul stabilit de Jimmy Connors, care a câștigat 109 titluri de-a lungul carierei.

„Mă motivează să am obiective. Așa am reușit să îndeplinesc lucruri pe care n-aș fi crezut că le pot face. De exemplu, a fost extraordinar să devin cel mai în vârstă lider ATP din istoria tenisului! Așa că, dacă voi putea bate recordul lui Connors, nu voi spune nu”, a declarat elvețianul, care are 101 titluri în palmares.

