Roger Federer a făcut acest anunț înaintea startului turneului de la Dubai, care se desfășoară în această săptămână. „După ce am lipsit de pe zgură timp de trei ani, corpul meu este pregătit, eu sunt pregătit. Am discutat programul cu familia, cu echipa mea și am hotărât că este timpul. Va fi frumos să revină pe zgură”, a declarat elvețianul.

A infirmat zvonul privind retragerea

Acesta a negat zvonul conform căruia a hotărât să participe la Roland Garros pentru că ar intenționa să se retragă la sfârșitul anului 2019. „Ceea ce vreau să spun este că nu înseamnă că voi juca pentru ultima dată pe zgură, având în gând să mă retrag la finalul sezonului. Nu asta era ideea. M-am gândit serios la acest lucru de unul singur, izolat. Vreau sau nu vreau să joc pe zgură? Iar răspunsul a fost da”, a explicat Federer, citat de site-ul britanic express.co.uk.

Roland Garros este turneul de Mare Șlem la care Roger Federer are cel mai slab palmares, deoarece a câștigat trofeul o singură dată (2009). În total, elvețianul care va împlini 38 de ani în august a triumfat de 20 de ori la turneele de Mare Șlem.

