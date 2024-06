România a pierdut meciul cu Franța, în sferturile Campionatului European de volei masculin

UPDATE ora 22.35: „Tricolorii” au pierdut în fața campioanei olimpice Franța, scor 0-3 (22, 14, 25), și au fost eliminați din competiție.

Cu excepția setului al doilea, cedat clar, elevii lui Sergiu Stancu a avut o prestație bună, au controlat până spre final primul și al treilea set.

În primul act, am condus cu 20-18, iar în ultimul am ratat 4 șanse să închidem setul! (am fost în avantaj, 24-21 și 25-24).

Rezultate „sferturi” EuroVolley 2023:

România – Franța 0-3

Slovenia – Ucraina 3-1

Italia – Olanda (mâine)

Polonia – Serbia (mâine)

UPDATE ora 19.20: TVR 1 va transmite în direct partida de volei România – Franţa, a anunțat postul public, precizând că drepturile de difuzare au fost acordate TVR de Federația Română de Volei în baza parteneriatului de lungă durată dintre cele două instituții. Din informațiile Gazetei Sporturilor, TVR a plătit 6.000 de euro pentru a putea difuza meciul. Nicio altă partidă a turneului final nu mai fusese preluată de TVR.

***

Știrea inițială: Echipa pregătită de Sergiu Stancu i-a administrat campioanei olimpice singura înfrângere la această ediție a competiției, scor 3-1 (25-23, 16-25, 25-18, 25-21), în meciul din grupa D.

„Românii au făcut meciul secolului! Au jucat ca o echipă, s-au bătut pentru orice minge și au câștigat! Nu s-au speriat că în fața lor stăteau N’Gapeth, Tillie, Louati, Toniutti și celelalte vedete ale formației antrenate de Andrea Giani”, a notat pagina de Facebook a FRV, după succesul senzațional.

Pentru România, meciul de diseară este „istoric”. Naționala nu s-a mai calificat în penultimul act la EuroVolley de 46 de ani, din 1977, când obținea și ultima medalie, cea de bronz.

Jucătorul român care are mamă bulgăroaică: „E un vis”

Unul dintre tinerii care abia așteptă meciul de la Varna cu uriașii francezi este Daniel Chițigoi, 18 ani. Mama sa, Radostina, este o fostă voleibalistă bulgară, lider al echipei naționale mulți ani, în timp ce tatăl său este fostul voleibalist Cristian Chițigoi.

„Mi-am amintit de mama mea jucând în această sală. Am visat să joc aici și s-a întâmplat”, a spus Daniel.

Daniel Chițigoi face volei de la 8 ani

„Optimea” cu Croația s-a disputat tot în Palatul Sporturilor din Varna. „Ne simțim minunat aici. Atmosfera din sală a fost extraordinară”, a declarat el, într-un interviu pentru site-ul federației internaționale.

Am fi vrut să jucăm împotriva Bulgariei în sferturile de finală, pentru că ne-ar fi plăcut să evoluăm în fața gazdelor. Fanii de aici au creat o atmosferă uimitoare. Și pentru mine, personal, sentimentul ar fi fost foarte special. Daniel Chițigoi:

Daniel Chițigoi, 2 metri, fost la Rapid, s-a transferat la ZAKSA, campioana Poloniei, echipa care a cucerit de trei ori la rând Cupa Campionilor.

„Mi-am dorit atât de mult să ajungem în sferturi, nu știu câți oameni au crezut că vom fi în această fază“, a adăugat el.

Campionatul European are loc în Israel, Italia, Bulgaria, Macedonia de Nord (28 august-16 septembrie).

România s-a clasat pe locul 21 la precedenta ediţie a Campionatului European la care a participat, în 2019.

Palmaresul tricolorilor cuprinde un titlu european în 1963, două medalii de argint (1955, 1958) şi două de bronz (1971, 1977).

Rezultate „optimi”:

Italia – Macedonia de Nord 3-0

Olanda – Germania 3-2

Croația – România 2-3

Franța – Bulgaria 3-0

Polonia – Belgia 3-1

Serbia – Cehia 3-0

Slovenia – Turcia 3-2

Portugalia – Ucraina 0-3

Sferturi de finală:

România – Franța

Slovenia – Ucraina

Italia – Olanda

Polonia – Serbia

Dacă se califică în semifinale, România ar juca împotriva Italiei sau Olandei.

Rezultatele tricolorilor în grupa D, la EuroVolley 2023:

30 august: România-Portugalia 0-3

31 august: România-Israel 2-3

1 septembrie: România-Turcia 3-2

3 septembrie: România-Grecia 3-1

4 septembrie; România-Franța 3-1

Optimi de finală, 8 septembrie: România – Croația 3-2

Lotul României la Campionatul European

Libero : Sergio Diaconescu (SCM U Craiova), Karol Kosinski (Rapid București)

: Sergio Diaconescu (SCM U Craiova), Karol Kosinski (Rapid București) Extreme: Mircea Peța (Steaua București), Daniel Chițigoi (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, Polonia), Adrian Aciobăniței (Skra Bełchatów, Polonia), Marian Bala (Arcada Galați)

Mircea Peța (Steaua București), Daniel Chițigoi (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, Polonia), Adrian Aciobăniței (Skra Bełchatów, Polonia), Marian Bala (Arcada Galați) Coordonatori : Filip Constantin (Rapid București), Claudiu Dumitru (Steaua București)

: Filip Constantin (Rapid București), Claudiu Dumitru (Steaua București) Centri: Bela Bartha (Dinamo București), Andrei Butnaru (Arcada Galați), Robert Călin (SCM U Craiova), Ștefan Lupu (Corona Brașov)

Bela Bartha (Dinamo București), Andrei Butnaru (Arcada Galați), Robert Călin (SCM U Craiova), Ștefan Lupu (Corona Brașov) Opus: Rareș Bălean (Dinamo București), Alexandru Rață (Tectum Achel, Belgia)

Rareș Bălean (Dinamo București), Alexandru Rață (Tectum Achel, Belgia) Staff: Sergiu Stancu – antrenor principal, Răzvan Parpală – antrenor secund

Foto: cev.eu

