”Sunt trei gimnaste, care sperăm să fie sănătoase şi să formeze nucleul de bază al echipei de la Mondiale. Obiectivele propuse pentru această competiţie sunt una-două medalii, plus una-două finale şi sperăm că fetele vor fi capabile să le îndeplinească. Toate vor face individual compus şi încercăm calificarea în cât mai multe finale posibile. Am urmărit şi evoluţia contracandidatelor noastre, multe state au progresat fantastic de mult, continuă să progreseze. Practic 10-12 naţiuni din Europa vin la competiţie cu pretenţii la finale şi la medalii. Denisa Golgotă sperăm că va face un concurs foarte bun şi va prinde finala de la individual compus, plus încă una-două finale, la sol şi sărituri. Nica Ivănuş va încerca să facă individual compus, să prindă calificarea pentru Jocurilor Europene, dar şi finale la bârnă şi sol, iar Carmen Ghiciuc se va axa pe individual compus”, a spus Nicolae Forminte.

Denisa Golgotă este sportiva care are cele mai mari şanse la medalii, după argintul de la sol şi bronzul de la sărituri cucerite anul trecut la Europene.

Aproape inerent, problemele de sănătate au afectat pregătirea pentru Europene, dar această competiţie reprezintă însă un prim pas în pregătirea Mondialelor de la Stuttgart (4-13 octombrie), decisive pentru calificarea la JO 2024

”Pregătirea a decurs într-un mod destul de apropiat de ce ne-am propus. Durerile inerente, cauzate de suprasolicitare, uzură şi de creştere, pentru că e o perioadă în care fetele se dezvoltă, ne-au împiedicat să avem o pregătire continuă, a trebuit să facem destul de multe ajustări la program, dar una peste alta, cred că fetele ajung la această competiţie pregătite pentru ceea sunt capabile să prezinte în acest moment, Ţinta noastră este Campionatul Mondial din toamnă, iar acest European este doar o formă de verificare a unor elemente pe care intenţionăm să le prezentăm la Mondiale, unde e posibil să mai adăugăm ceva. În momentul în care a trebuit să facem înscrierea nominală la această competiţie, starea de sănătate a multora din colectivul de sportive nu ne dădea garanţia că vor fi remediate la timp încât să se şi pregătească, aici mă gândesc la dureri care trenează de foarte multă vreme. Au mai fost şi răcelile, epidemia de gripă de la începutul pregătirii, în care practic fiecare componentă a avut două recidive cel puţin. În ianuarie şi februarie am fost decimaţi de această răceală. Din cauza actualului sistemului de achiziţii, ne-a prins cu farmacia mai puţin pregătită cu antiviralele”, a adăugat antrenorul lotului naţional.

Europenele din Polonia oferă calificarea pentru Jocurile Europene de la Minsk, din luna iunie, unde România speră să califice una-două fete.

”În acest moment, eu şi întregul colectiv tehnic suntem foarte concentraţi pe un singur vârf de formă şi acela va fi la Campionatul Mondial, unde jucăm calificarea României la Jocurile Olimpice. Celelalte competiţii sunt intermediare, acordăm importanţa cuvenită fiecăreia şi vom încerca să le tratăm foarte serios, dar mereu avem în gând să evităm pe cât posibil incidentele care ţin de sănătate şi care ar putea să ne scoată din circuit gimnastele pe care mizăm la Mondiale. Colectivul este destul de restrâns şi nu avem posibilitatea să ne permitem să pierdem pe nimeni. Calificarea la Jocurile Europene e destul de stufoasă şi complicată, un prim criteriu ar fi clasarea în primele 18 gimnaste la individual compus şi apoi finalistele şi medaliatele pe fiecare aparat au o şansă. Să sperăm că 1-2 gimnaste vor fi prezente la Jocurile Europene”, a declarat tehnicianul Nicolae Forminte.

Antrenorul din Constanţa speră ca pentru Mondialele de la Stuttgart să formeze o echipă capabilă să aducă şi calificarea la Olimpiadă, dar nu ştie încă dacă va putea conta şi pe Larisa Iordache, aflată în recuperare după o intervenţie chirurgicală la tendonul ahilian: ”Pentru echipa de la Mondiale se vor bate fetele care au vârsta de seniorat, dar va depinde de nivelul lor de pregătire. Sunt aceste trei fete, la care sperăm că se vor adăuga Ioana Crişan, dacă va fi recuperată după intervenţia chirurgicală, Maria Holbură, Laura Iacob, Alexandra Mihai, Iulia Berar, Ana Maria Puiu, Maria Pană, care îndeplinesc criteriul de vârstă şi din acestea să sperăm că vom avea la îndemână cinci gimnaste capabile să îndeplinească obiectivul de calificare la Jocurile Olimpice. De Larisa Iordache, eu nu ştiu nimic despre situaţia ei, aşa că nu pot să vorbesc. Dacă va fi validă, va dori să facă şi va putea să participe, Larisa Iordache va fi ca cireaşa de pe tort, să zic aşa”.

Fetele au programat la Szczecin concursul de calificare pe 11 aprilie, iar finala de la individual compus se va desfăşura pe 12 aprilie. Finalele pe aparate au loc sâmbătă 13 aprilie, la sărituri şi paralele, respectiv duminică la bârnă şi sol.

La Europenele de anul trecut, de la Glasgow, România a cucerit două medalii, ambele prin Denisa Golgotă, argint la sol şi bronz la sărituri.

