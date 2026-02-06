„Sport meets fashion”

Milano nu înseamnă doar Gucci sau Prada! A fost gazda unui eveniment unic, unde moda s-a întâlnit spiritul olimpic.

Într-un spectacol organizat pe 5 februarie 2026 de CIO la Olympic Clubhouse, au fost prezentate ținutele pentru Jocurile Olimpice de Iarnă din 2026.

Podiumul a fost decorat cu logo-ul olimpic și mini-brazi înzăpeziți, iar camerele foto și aplauzele au fost nelipsite.

Sub tema „Sport meets fashion”, 26 de creații au fost prezentate de studenți ai Accademia di Brera și sportivi. „Designurile au explorat elemente din sporturile de iarnă, precum curbele schiului sau urmele lăsate în zăpadă”, au observat experții.

Au fost invitate la eveniment delegații din Austria, Brazilia, Canada, Chile, Columbia, Croația, Finlanda, Franța, Marea Britanie, Italia, Mexic, Mongolia, Norvegia, Arabia Saudită, Africa de Sud, Spania, Suedia și Elveția.

Canada

Finlanda

Elveția

Italia și restul lumii

Croația

Mongolia

Ținutele au pus accent pe linii clare și funcționalitate în locul spectaculozității. Modelele de la MD Model Academy și participanți la competiției au prezentat hainele, iar publicul a răspuns cu entuziasm.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Colecțiile diverse și colorate au întruchipat spiritul olimpic”

Fabienne Wenger, responsabilă la Swiss Olympic pentru colecția Team Milano Cortina 2026, a comentat: „Faimosul Milano Fashion Show a oferit o scenă minunată pentru a aduce ținutele olimpice de pe terenul de sport pe podium. Colecțiile diverse și colorate au întruchipat spiritul olimpic”.

Țări care nu sunt asociate de obicei cu sporturile de iarnă, precum Brazilia, Mongolia, sau Africa de Sud, au adus „o explozie de culoare și perspective noi pe podium”.

Aceasta a fost o declarație că Jocurile Olimpice de Iarnă devin tot mai globale, depășind granițele Europei.

Evenimentul din Milano nu a fost „doar o celebrare a modei, ci și o demonstrație a diversității și creativității care caracterizează Jocurile Olimpice”.

România merge cu Peak

Potrivit presei internaționale, România n-a fost prezentă la evenimentul de la Milano

Conform COSR, firma Peak îmbracă tricolorii prezenți la Jocurile Olimpice de iarnă 2026, oar „amprenta națională este prezentată pe echipamentul pe care îl poartă la Milano Cortina”.

Mulțumim voluntarilor care ne-au ajutat să realizăm această ședință foto de prezentare a echipamentului @PEAK Sport România. Ședința foto nu ar fi fost posibilă fără inspirația fotografului Theo Niculae.

Printre partenerii Peak sunt și Federația Română de Lupte, Federația Română de Haltere, Federația Română de Volei, Federația Română de Baschet sau Federația Română de Gimnastică Ritmică.

Chinezii îmbracă 14 loturi olimpice, dar și naționale de baschet sau volei ori vedete din NBA

Pagina oficială din România scrie că „PeakSport este o marcă de echipament sportiv din Asia, care a început de curând expansiunea la nivel mondial. Cotată la 1,5 miliarde de de dolari la Bursa din Hong Kong, compania îmbracă 14 Comitete Naționale Olimpice (Belgia, Brazilia, Slovenia, Noua Zeelandă, România, Ucraina etc.), naționalele de baschet ale Germaniei, Australiei, Serbiei etc., naționalele de volei ale Serbiei sau României, precum și numeroși jucători de baschet din NBA: Tony Parker, Dwight Howard, Shane Battier, Beno Udrih, George Hill, Milos Teodosici sau Matthew Dellavedova)”.

PeakSport deține la ora actuală la nivel mondial peste 8.000 de magazine în 110 țări.

SportLife este distribuitorul exclusiv al mărcii PeakSport în România, Ungaria și Bulgaria.

Peak Sport Products Co., Limited, o companie chineză-mamă producătoare de îmbrăcăminte și încălțăminte sport, cu sediul în Quanzhou, a fost fondată în 1989,

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE