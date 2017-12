Programul partidelor în grupa A, la Trier

Franţa – Slovenia, România – Paraguay, Spania – Angola (în 2 decembrie);

Slovenia – România, Angola – Franţa, Paraguay – Spania (3 decembrie);

Franţa – Paraguay, România – Spania, Slovenia – Angola (5 dcembrie),

România – Angola, Spania – Franţa, Paraguay – Slovenia (7 decembrie)

Angola – Paraguay, Spania – Slovenia, Franţa – România (8 decembrie).

În celelalte trei grupe vor juca Norvegia, Polonia, Argentina, Ungaria, Cehia, Suedia (grupa B), Danemarca, Tunisia, Japonia, Muntenegru, Brazilia, Rusia (C), Germania, Olanda, Camerun, China, Coreea de Sud, Serbia (D).

Primele patru se vor califica în optimile de finală, fază din care se va juca eliminatoriu până la medalii.

Campionatul Mondial este programat între 1-17 decembrie, în Germania, meciurile fiind repartizate la Trier (grupa A), Bietigheim (B), Oldenburg (C) şi Leipzig (D).

La ediţia din 2015 a CM, România a obţinut medalia de bronz, având în palmares şi argint mondial în 2005.

Naţionala României este singura din lume care a participat la toate cele 22 de ediţii anterioare ale Campionatului Mondial de handbal feminin, iar la turneul final din 2017 s-a calificat după dublă victorie cu Austria, în baraj (34-39 şi 33-24). Campioana mondială en-titre este Norvegia, care a mai cucerit medalia de aur în 1999 şi 2011.

100 ani de la primul meci oficial de handbal! Primele reguli de joc au fost publicate in Germania pe 29 octombrie 1917, iar pe 2 decembrie 1917 a avut loc primul meci oficial de handbal (Berlin).

Germania are 750.000 jucători și 4/400 cluburi. Obiectiv: peste 800.000 jucatori dupa anul 2020. România are in jur de 9.000 jucători și 233 cluburi.



Trier Arena are 4.100 locuri.

Germania este țara care a inventat handbalul.

Germania a fost singura țară candidată pentru organizarea acestei competiții. Germania a mai organizat Mondialele de handbal feminin în 1965 și 1997.

Cea mai buna jucătoare și cea mai bună marcatoare a turneului din 2015 a fost Cristina Neagu.

ACTUALIZARE 29 noiembrie. Se știe obiectivul. Alexandru Dedu: “O surpriză plăcută la Mondialul de handbal feminin ar fi clasarea României în intervalul locurilor 1-6” | INTERVIU

