România – Portugalia, joi (ora 18.00), în preliminariile Euro 2020 de handbal. Victoria, singura opțiune a tricolorilor

Se apropie cu pași repezi finalul campaniei de calificare la Campionatul European din 2020 la handbal masculin. Joi seară de la ora 18.00, în Sala Polivalentă „Dinamo”, România primește vizita Portugaliei într-un meci din etapa a cincea a preliminariilor și în care victoria este singura opțiune.

Cu doar o victorie în cele patru meciuri disputate până acum în preliminariile Euro 2020, România mai are încă șanse de a merge la turneul final. Calculele sunt însă destul de complicate, deoarece tricolorii au nevoie de un număr cât mai mare de puncte în ultimele două meciuri din această grupă, cu Portugalia joi și cu Franța duminică, în deplasare. În acest context, România ar devansa Lituania în Grupa 6 și ar putea fi una din primele patru clasate pe locul 3 din toate grupele, calificate și ele la Euro. În tur, România a pierdut cu 21-13, iar 10 din cei 16 jucători aflați atunci pe raportul de joc nu se vor afla joi pe teren.

„După ultimul meci de acasă, victoria cu Lituania, ne așteptăm la o victorie cu Portugalia. Totul depinde de noi și de forma pe care o vom avea la ora meciului. Publicul e foarte important pentru jocul nostru, mai ales în momentele dificile. Așteptăm publicul în număr cât mai mare pentru a ne susține!” – Demis Grigoraș.

Manuel Montoya a convocat 22 de jucători pentru această acțiune, iar mulți dintre ei se află la prima convocare. Andrei Lazăr, Valentin Mocanu, Tudor Botea, Aron Dedu, Liviu Caba sau Mihai Becheru se află pe lista selecționerului și ar putea bifa pentru prima oară în carieră un meci la lotul național de seniori. Din echipa României nu vor lipsi nici Alexandru Șimicu, Mihai Popescu sau Demis Grigoraș, trei din cei mai importanți handbaliști români ai momentului. Toți tricolorii fac apel la iubitorii handbalului să vină la Sala Dinamo și să îi ajute în meciul cu Portugalia.

„E ultimul meci acasă din această campanie, ne așteptăm la un meci foarte greu și sperăm să se termine cu noi învingători. Consider că va fi crucial să avem o sală cât se poate de plină. Îmi doresc ca lumea să vină și să ne susțină, pentru că ne vor ajuta și ne vor împinge de la spate.” – Adrian Rotaru

„Cred că vor fi multe lucruri diferite între primul meci cu Portugalia și acesta. Principala diferență este că avem mulți jucători noi. Am lucrat în această lună pentru a progresa și să fim în cea mai bună formă. Am pierdut la 8 goluri acolo, am marcat doar de 13 ori acolo, nu este un lucru normal. Știu că Portugalia este o echipă bună, periculoasă, dar România poate oferi mai mult. Sper că la București vom arăta că progresăm, e un meci cu multă responsabilitate pentru noi, pentru că este decisiv în încercarea de a merge la Campionatul European. Cred că nu vom putea compara cele două meciuri cu Portugalia, pentru că sunt diferențe și sper că vom putea arăta asta. Avem nevoie ca toată lumea din sală să ne împingă de la spate, în Cluj s-a întâmplat asta când am jucat cu Franța, publicul a fost fantastic la Târgoviște împotriva Lituaniei și avem nevoie ca lumea să vină în Sala Dinamo și să ne ajute să câștigăm acest meci.” – Manuel Montoya

Lotul României pentru partida cu Portugalia:

Portari: Ionuţ Iancu, Mihai Popescu, Andrei Lazăr, Cristi Tcaciuc

Extreme stânga: Vencel Csog, Valentin Mocanu

Interi stânga: Alexandru Şimicu, Dan Racoțea, Viorel Fotache, Tudor Botea

Centri: Andrei Buzle, Călin Căbuț, Aron Dedu, Liviu Caba

Interi dreapta: Bogdan Mănescu, Demis Grigoraș

Extreme dreapta: Gabriel Bujor, Roland Thalmaier

Pivoți: Adrian Rotaru, Gabriel Dumitriu, Bogdan Rață, Mihai Becheru

Biletele vor fi puse în vânzare pe https://frh.ro/bilet, entertix.ro și la Sala Dinamo. Copiii cu vârsta de până la 7 ani beneficiază de intrare gratuită și vor ocupa același scaun cu adultul însoțitor.