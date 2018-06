România va găzdui în premieră World Rugby U20 Trophy. Meciurile se vor disputa pe arena Arcul de Triumf.

Romania va gazdui, intre 25 august si 9 septembrie, World Rugby U20 Trophy, a doua competitie valorica din lume la aceasta categorie de varsta. La aceasta competitie, organizata de catre Federatia Romana de Rugby in colaborare cu World Rugby, vor participa 8 echipe: Romania, Samoa, Fiji, Namibia, Uruguay, Portugalia, Hong-Kong si Canada.

Cea mai importanta competitie de acest nivel organizata vreodata in Romania, World Rugby U20 Trophy se va desfasura pe Stadionul Arcul de Triumf. Meciurile vor avea loc pe 28 august, 1 septembrie, 5 si 9 septembrie. Romania U20 va participa avand statutul de tara organizatoare, castigatoarea acestei competitii urmand sa promoveze in esalonul de elita, Campionatul Mondial, in locul Japoniei, care a retrogradat la finalul editiei din acest an disputata in Franta.

“Ne bucuram sa gazduim U20 World Rugby Trophy, pasiunea noastra pentru organizarea competitiilor si experienta anterioara cu turneele de Nations Cup care au avut loc la Bucuresti sunt acum depasite de o oportunite unica. Aceasta competitie poate reprezenta un moment zero al rugbyului romanesc, momentul nasterii unei generatii care peste cativa ani va lupta pentru a duce Romania intre cele mai bune natiuni ale Cupei Mondiale de rugby.

Este important ca in aceste momente sa fim uniti, sa venim alaturi de Stejarei si sa ii sustinem pe acesti tineri jucatori, care nu vor avea o misiune usoara, intr-o competitie ca o adevarata Cupa Mondiala. Speram ca, avand sprijinul World Rugby, Ministerului Tineretului si Sportului si al tuturor partenerilor nostri, acesta sa fie un eveniment memorabil, cu rugby de calitate”, a declarat Alin Petrache, presedintele Federatiei Romane de Rugby.

De asemenea, World Rugby a anuntat ca editia 2019 a World Rugby U20 Trophy va fi gazduita de Brazilia. “Campionatul Mondial si Cupa Mondiala de U20 sunt repere in dezvoltarea jucatorului spre rugbyul de performanta, Suntem incantati ca Romania si Brazilia vor organiza urmatoarele doua editii ale U20 Trophy. Stiu ca vor fi niste gazde exceptionale si ca vor oferi un cadru perfect pentru ca echipele sa aiba o evolutie cat mai buna”, a declarat Bill Beaumont, presedintele World Rugby.

Echipele participante au fost impartite in doua grupe: Grupa A: Samoa, Namibia, Romania, Hong Kong Grupa B: Portugalia, Uruguay, Fiji, Canada

Programul competitiei:

Marti, 28 august: Samoa – Hong Kong, ora 10:00 Uruguay – Fiji, ora 12:00 Namibia – Romania, ora 14:00 Portugalia – Canada, ora 16:00

Sambata, 1 septembrie Uruguay – Canada ora 10:00 Namibia – Hong Kong ora 12:00 Samoa – Romania ora 14:00 Portugal – Fiji ora 16:00

Miercuri, 5 septembrie Romania – Hong Kong, ora 10:00 Fiji – Canada, ora 12:00 Portugalia – Uruguay, ora 14:00 Samoa – Namibia, ora 16:00

Duminica, 9 septembrie Locul 4 Grupa A – Locul 4 din Grupa B ora 10:00 Locul 3 Grupa A – Locul 3 din Grupa B ora 12:00 Locul 2 Grupa A – Locul 2 Grupa B ora 14:00* Locul 1 Grupa A – Locul 1 Grupa A ora 16:00 *Romania va juca de la ora 14:00, cu exceptia cazului in care va fi prezenta in finala