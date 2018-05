EXCLUSIV/Romario și Bebeto joacă la Astra Giurgiu. Povestea fabuloasă a celor doi fotbaliști români cu nume de brazilieni / FOTO&VIDEO

Romario Moise (22 de ani, mijlocaș ofensiv)



Romario Moise, care a reușit deja să marcheze în Liga I, chiar contra FCSB (august 2017: în total are trei goluri pentru giurgiuveni), adversarul de duminică, are o familie specială: pe tatăl său îl cheamă Bechenbauer (da, așa se scrie!), iar pe frate, Antonio, de la Antonio Conte. Bunicul se numește Pele! Moise joacă de când se știe la Astra. Are opt ani de prima și a doua echipă. A fost o singură dată împrumutat la Fortuna Poiana Câmpina, cu care a promovat în Liga 2.

”Nu eram născut când Romario și Bebeto erau la naționala Braziliei. Tata e Bechenbauer, la noi îăn familie e o tradiție să ai nume celebre. Mă mândresc cu numele meu. Sper să arăt pe teren că sunt capabil să port acest nume! Vreau ca Romario și Bebeto de Astra să ajungă să sperie apărările din Liga I. Cine știe, poate voi avea un copil Ronaldo sau Messi! Cristiano e complet, Leo e fenomen”.

Bebeto Lupuleț (19 ani, mijlocaș)



Sosit recent la Astra, de la o echipă de ligă inferioară din Germania, SB Chiemgau Traunstein, după ce a făcut primii pași în fotbal la Tg. Jiu și a trecut pe la Bad Aibling și după ce a fost ales de Daniele Massaro pentru un Milan Junior Camp în 2010, Bebeto Ovidiu Lupuleț poartă și el un nume celebru. Tatăl său, Vasile este dealer de automobile, dar lucrează și ca șofer în cadrul Federației Germane de Fotbal. Vasile Lupuleț a fost și el fotbalist, de aici și numele ”spetaculos” al fiului său.



”Tatălui meu i-a plăcut mult de Bebeto, i-a plăcut când îl vedea la televizor, la Mondiale, când dădea goluri. Voia să ajung fotbalist. Și uite că am ajuns! Sunt mândru de numele meu! Îmi place fotbalul mult, muncesc. Eu am văzut doar pe internet meciurile lui Bebeto și gestul acela al lui, de a se legăna după ce înscria. Sunt născut în Tg. Jiu, am plecat la 10 ani în Germania. Mingea trage la mine! Sper să fac un cuplu cu Romario, în doi ani ani să fim titulari de drept în Liga I”.

Gigi Mulțescu, despre adevărații Romario și Bebeto

”Îmi plăceau amândoi. Bebeto, tehnic în regim de viteză. Romario, explozie, se insinua incredibil n care și finaliza ca Gerd Muller, pe vremea mea, dacă vă amintiți de neamț. De la voi aflu că azi îi am la pregătire pe Romario și pe Bebeto. Pe Romario îl știu, pe Bebeto, nu! Mă simțeam incofortabil să-l am la prima echipă și să nu-l știu. Romario-Bebeto-Alibec, din vară, la Astra? Doi jucători și un fotbalist! Și fotbalistul e Alibec”.

55 de goluri în 70 de partide a marcat Romario (52 de ani) pentru naționala țării sale, cu care a câștigat un Campionat Mondial, două Copa America și o Cupă a Confederațiilor. Potrivit statisticilor, Romario da Souza Faria, fost coleg cu Gică Popescu la PSV Eindhoven și cu Gică Hagi la FC Barcelona, a înscris 743 goluri în meciurile oficiale jucate pentru naționala Braziliei și cele de club.



În 1994, la Mondialul cîştigat de Selecao, Jose Roberto Gama de Oliveira Bebeto (54 de ani; 75 de selecții, 39 de goluri la național cariocas) sărbătorea golurile legănînd ”copilul-talisman”. După aproape 18 ani, Maheus, mijlocaș stânga, a debutat la Flamengo. În mai anul trecut, micul Bebeto s-a transferat la Sporting Lisabona (acum e îmroumuat la Guimaraes). Campion mondial cu Brazilia în 1994, Bebeto senior este politician, membru în Adunarea Legislativă a statului Rio.



