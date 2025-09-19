Sportivii ruși și belaruși vor putea participa la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026

Comitetul Olimpic Internațional (CIO) a anunțat că sportivii ruși vor participa ca atleți neutri independenți la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026. Potrivit News.ro, aceste sancțiuni sunt identice cu cele aplicate la Jocurile Olimpice de vară de la Paris din 2024.

CIO a suspendat Comitetul Olimpic Rus în octombrie 2023, după ce acesta a recunoscut consiliile olimpice regionale pentru zonele ocupate din Ucraina. Această decizie a fost considerată o încălcare a Cartei Olimpice.

Ce condiții trebuie să îndeplinească sportivii ruși și belaruși la Jocurile Olimpice de iarnă

În primul rând, având în vedere faptul că vor participa ca atleți neutri, sportivii ruși nu vor putea avea steag sau imn național la Jocurile Olimpice de iarnă. Acestea sunt două reguli clare pentru ei, în 2026.

Totodată, sportivii ruși și belaruși care se califică vor fi verificați pentru legături cu armata rusă sau susținerea războiului din Ucraina.

„Am discutat și despre sportivii independenți neutri (AIN). Nu va fi nimic nou”, a declarat Kirsty Coventry, președinta CIO.

Motivele pentru care sportivii ruși au fost excluși de la Jocurile Olimpice

Sportivii ruși au fost excluși în principal începând cu anul 2022, ca urmare a invaziei militare a Rusiei în Ucraina, iar această excludere a continuat și pentru edițiile Jocurilor Olimpice din 2024 și 2026.

La Jocurile Olimpice de vară din 2024 de la Paris, doar 15 sportivi ruși au fost autorizați să participe cu statut neutru, fără a putea purta simboluri naționale sau imnul Rusiei, spre deosebire de cei 335 sportivi care au reprezentat Rusia la Tokyo 2020.

Decizia excluderii a fost luată de Comitetul Internațional Olimpic (CIO) și a fost susținută de mai multe federații internaționale sportive, care au restricționat participarea rușilor după ce mai mulți sportivi au exprimat public susținerea pentru campania militară rusă în Ucraina sau au legături cu structurile militare și paramilitare ruse.

Recent, Uniunea Internațională de Patinaj a aprobat patru patinatori artistici ruși pentru a încerca calificarea la Jocurile Olimpice din 2026 ca sportivi neutri. Competiția va începe pe 6 februarie 2026 în Italia.

