După tragerea la sorți din Cupa Angliei (FA Cup), celebrul actor s-a entuziasmat foarte tare, deoarece Wrexham, echipa patronată de el, va juca împotriva unui adversar de calibru: Chelsea Londra!

Wrexham va juca împotriva lui Chelsea în FA Cup

Clubul galez trăiește o perioadă de popularitate globală după schimbarea de proprietari, iar fiecare etapă importantă din competițiile interne atrage atenția publicului asupra lui Wrexham. Duelul cu o formație din Premier League reprezintă nu doar un test sportiv, ci și un eveniment mediatic.

Ryan Reynolds a urmărit tragerea la sorți împreună cu prietenul său, actorul australian Hugh Jackman, iar reacția spontană a devenit virală. Vizibil surprins că echipa sa va juca pe teren propriu, acesta a avut inițial un moment de neîncredere, urmat de bucurie și felicitări reciproce.

Clipul postat pe rețelele sociale a arătat atmosfera relaxată dintre cei doi, dar și cât de implicat este actorul în proiectul sportiv. Comentariile fanilor au fost numeroase, mulți considerând duelul drept unul dintre cele mai interesante din faza respectivă a competiției.

„Stai… jucăm acasă? Cu Chelsea?”, spune Ryan Reynolds, după care aruncă și câteva cuvinte care nu pot fi reproduse. „Asta îți doreai”, afirmă Hugh Jackman.

Clubul galez Wrexham AFC a ajuns în atenția publicului internațional după preluarea din 2021, realizată de Ryan Reynolds împreună cu Rob McElhenney. De atunci, evoluțiile echipei sunt urmărite constant, inclusiv datorită documentarului dedicat parcursului său.

Istoria clubului în Cupa Angliei este una plină de episoade memorabile, chiar dacă trofeul nu a fost niciodată câștigat. Cele mai bune rezultate rămân calificările în sferturile de finală din anii 70 și 90, performanțe care încă sunt amintite de suporteri.

Calificarea în actuala fază a competiției a venit după victoria cu Ipswich Town, meci decis de un gol marcat în prima repriză. Succesul a alimentat speranțele fanilor că echipa poate produce surprize și în fața unor adversari mai bine cotați.

În plan mediatic, meciul cu londonezii este considerat unul spectaculos, deoarece aduce împreună o formație cu tradiție din fotbalul englez și un club care a devenit celebru mai ales prin povestea sa recentă. Interesul pentru bilete și audiențele TV se anunță ridicate.

Ryan Reynolds vine în România

În toamna acestui an, mai exact pe 29 și 30 septembrie 2026, Ryan Reynolds va fi prezent în România, la IMPACT Bucharest, eveniment la care Libertatea este partener.

Celebrul actor de la Hollywood se va alătura în calitate de speaker de top, într-o primă apariție oficială în țara noastră.

