GSP: scandal bahic la CFR Cluj. Liderii echipei și Eugen Trică, party la Brașov până în zori! ”Am fost să luăm croissante și țigări!”

„Feroviarii” nu s-au mai întors la Cluj-Napoca după victoria cu Sepsi de duminică, 2-1, și au ales să se cazeze la Brașov în perspectiva meciului din optimile Cupei cu Gaz Metan, care se joacă miercuri, de la 21:45.

Duminică noapte, Omrani și căpitanul Mario Camora, alături de șeful departamentului de scouting Eugen Trică, au fost în oraș și au petrecut, spun surse GSP.ro din interiorul clubului, până spre orele dimineții. Francezul Omrani și Trică ar fi venit înapoi la hotel direct la micul dejun, în timp ce căpitanul Camora s-ar fi întors mai devreme decât cei doi.

La micul dejun de luni dimineața, Camora părea serios afectat după o noapte de pomină, fiind distrat și pus pe glume cu colegii.

Nu toată lumea a gustat starea euforică a lui Camora. Vizibil epuizat, acesta nu s-a putut antrena la parametri maximi, iar colegii lui au reclamat acest lucru antrenorului Conceicao. Emmanuel Culio, un greu al vestiarului, a răbufnit și a început să-l înjure și să-l admonesteze pe Toni Conceicao pentru faptul că tolerează asfel de derapaje și ezită să ia măsuri.

Toate reacțiile, pe gsp.ro

EXCLUSIV Cum se apără Camora după escapadă: „Am fost după croissante. Ne-am întors repede, la 4:00”

„Am ajuns târziu la hotel după meciul de la Sfântu Gheorghe. Toată echipa a servit cina la hotel, în jurul orei 1:00 – 1:30, normal că băieții au avut voie să bea o bere sau un pahar de vin, cum se obișnuiește după meci. După aceea, toți s-au dus în camere. Se știe că fotbaliștii nu pot să adorrmă așa repede după meci. Omrani și Camora au ieșit însă în oraș, voiau să-și cumpere un suc, o apă. Am mers și eu cu ei pentru că rămăsăsem și eu fără țigări și nu se găseau în zonă. Am mers să ne luăm ce aveam nevoie, dar nu mai știu pe la cât ne-am întors, probabil pe la 3:30 – 4:00, dar nu am fost să bem' -0 Eugen Trică, pentru GSP.ro.